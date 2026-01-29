Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Yargıladıklarınız Suçluysa Aziz İhsan Aktaş'ı Neden Serbest Bırakıyorsunuz?"

(ANKARA)- Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Aziz İhsan Aktaş'ı itirafçı yapıp serbest bıraktılar, 700 yılla yargılıyorlar. Tam bir film. Adam duruşma salonuna bir koruma ordusuyla geldi yaylana yaylana. Türkiye'de 'ak' deterjan çıktı, geçmişinin önemi kalmıyor, kullandığın zaman, tertemiz çıkıyorsun. Yargıladığınız adamlar suçluysa Aziz İhsan Aktaş'ı neden serbest bırakıyorsunuz?" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yaşadığı zorlu süreçten Ergenekon sürecinden çıkıldığı gibi çıkılacağını belirten Çayır, bu coğrafyayı kana bulayan emperyalist güçlerin belirleyici olduğunu söyledi. İran'ın abluka altına alındığını dile getiren Çayır, bu durumu dünyanın seyrettiğini ve Amerika'nın sınır tanımadığını söyledi. Trump'ın "Grönland'ı alacağım" sözlerine değinen Çayır, "Adamın düşüncesine bak… Hiçbir şey umurlarında değil. Sistemin içinde olup olmadıklarına göre dost ve düşman belirliyorlar. Bugün İran'ı vurmasının nedeni nükleer silah. Amerika'da, Rusya'da, Avrupa ülkelerinde nükleer silah var. Kimde yok? Türkiye'nin veya İran'ın nükleer silaha sahip çıkması neden bir sorundur? Sistemin dışında olduğu için. İktidar da sessiz, bu sistemin bir parçası olmuş. Bölünmüş Suriye, İran Türkiye'nin geleceğini tehlikeye sokar. Şara'ya kimse yegane lider diyemez. Amerika vali atar gibi Şara'yı atadı" diye konuştu.

Halep'in üçre birinin Türk veya Türkmen olduğunu dile getiren Çayır, "Bunlar görmezden gelinemez. Bu yaşananlar Türkiye'nin çıkarındadır" dedi.

"Artık bu coğrafyada Kürtçe, Arapça, Türkçe ağıt istemiyoruz"

"SDG diye bir şey olmadığını" ileri süren Çayır, şu an yürütülen "süreç tiyatrosunun absürt olduğunu" ifade etti ve kürtleri PKK'nın eline itmeyi reddettiklerini vurguladı. Çayır, "Kürtleri tutup PKK temsilcisi kabul etmek, Türklere en büyük ihanettir, yapmayın, tarihi bir hata yapıyorsunuz. Saçmalıyorsunuz. Kürtler bu milletin tan kendisidir. Bu bir daha gündeme getirilmemelidir. Artık bu coğrafyada Kürtçe, Arapça, Türkçe ağıt istemiyoruz" dedi.

DEM Parti'ye bu zamana kadar "PKK'nın siyasi uzantısı" olarak nitelendirildiğini belirten Çayır, "şimdi muhalefetin ve iktidarın Öcalan'ı, kurucu Önderi dinleyin" sözlerine tepki göstererek, "Böyle siyaset mi olur? böyle dışa bağımlı olursanız yok olursunuz. Sabah farklı akşam farklı konuşuyorlar. Sabah başka partiki akşam başka partikinin olduğu bir Meclis olamaz. Bu anlayışı terk etmemiz lazım" diye konuştu.

"Bu memleketin çıkışı erken seçimdir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bülent Ecevit Hükümeti döneminde "Millet hayata tutunamıyor, bu siyasiler halkın içine girebiliyorlar mı, yüzleşebiliyorlar mı?" sözlerini hatırlatarak değinerek, "Siz girebiliyor musunuz halkın içine? Emekliyi doğduğuna pişman ettin. Dün kınadığını sen yapıyorsun. Erken seçim şart. Erken seçimden neden korkuyorsun? Herkesin boyunun ölçüsü var. Siz kimsiniz diyebilirsiniz, Milli Yol Partisi de bir şeydir. Milli Yol Partisi, hukuktur, adalettir. Bu memleketin çıkışı erken seçimdir" dedi.

Milleti dışlayan siyasetin temizlenmediği sürece temel meselelerin çözülemeyeceğini vurgulayan Çayır, "İyilerin de iktidar olacağını bu ülkeye göstereceğiz. Emperyallerle kol kola girmeden bu ülkede iktidar olacağını göstereceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin geleceğinden, gençlerinden şüphe duymadıklarını ancak uyuşturucu yaşının oldukça düştüğünü dilegetiren Çayır, "Dindar nesilden uyuşturucu nesline düştük" dedi. Operasyonların sıklaştığına değinen Çayır, bu işin kaynağının kurutulmadıkça çözülemeyeceğini söyledi.

Adaletin Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu vurgulayan Çayır, CHP'nin Türkiye'nin gerçeklerinden habersiz olduğunu belirterek,"CHP kendi içine büzüşmüş bir parti hüviyeti taşımaktadır" dedi

"Aktaş'ı neden serbest bırakıyorsunuz?"

"Aziz İhsan Aktaş davasına" ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çayır, şunları söyledi:

"İş tutmadığı hiçbir belediye kalmamış hepsiyle bir ilgisi var. İhale almış, vermiş, iş yapmış. Garip olan bu adam itirafçı şekilde belediyeleri suçluyor, onları İstanbul'a topluyor. Aziz İhsan Aktaş'ı itirafçı yapıp serbest bıraktılar, 700 yılla yargılıyorlar. Tam bir film. Adam duruşma salonuna bir koruma ordusuyla geldi yaylana yaylana. Türkiye'de 'ak' deterjan çıktı, geçmişinin önemi kalmıyor, kullandığın zaman, tertemiz çıkıyorsun. Yargıladığınuz adamlar suçluysa İhsan Aktaş'ı neden serbest bırakıyorsunuz? Bu tiyatrolarla Türkiyeye, adalete, yargıya zarar veriyoruz. Bu siyaset değil, milletin bir sürü derdi var. Yıllarca yönettiniz, vardığınız yer borç ekonomisi. Milli Yol, üretim ekonomisi diyor. Hizmet ederken liyakatle yürünecektir. Bizim kendi sistemimizde önce kendi hırsızımızı yakalarız. Tarih yol köprüyle şehir hastanesiyle sizi yazmaz."

Şehir hastaneleri sistemini eleştiren Çayır, bu projelerin başladığı andan itibaren maliyetin 100 milyara dayandığını dile getirerek, projeleri "yanlış plan" olarak nitelendirdi.

Remzi Çayır, seçime gidildiğinde milliyetçi partilerle büyük bir dayanışma içinde olacaklarını sözlerine ekledi.