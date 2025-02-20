Milli Yol Partisi'nde Yeni Divan Kurulu Belirlendi

Güncel

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri arasından yeni Divan Kurulu üyelerini belirledi.

Buna göre, Milli Yol Partisi'nin yeni Divan Kurulu şu isimelerden oluştu:

"25'inci Dönem Milletvekili Ertuğrul Tolga Orhan, Dr. Şeref Canlı, Ali Saraçoğlu, Yavuz Arun, Barış Ezer, Ali Uysal, Batuhan Acar, Bahadır Yılmaz, Manas Özdemir, Mukaddes Demirci, Serkan Köse, Mehmet Cebeci, Ömer Ekiz, Cemal Can, Nida Gönen, Cemil Aydilek, Cuma Özkara, Abdülkadir Kaplan, Ali Alagöz, Mevlüt Yakışıklı, Erdal Alagöz, Hüseyin Budak, Mehmet Danış, Ünal Tek, Cengizhan Sancar, Ali Gül Alparslan ve Fevzi Gülçimen."