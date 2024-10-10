Milton Kasırgası Florida'da Hayat Kaybına ve Elektriksiz Kalmalara Neden Oldu - Son Dakika
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Milton Kasırgası Florida'da Hayat Kaybına ve Elektriksiz Kalmalara Neden Oldu

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ABD'nin Florida eyaletinde karaya çıkan Milton Kasırgası sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon hane ve işletme elektriksiz kaldı. Kurtarma çalışmaları zorlaşırken, sokağa çıkma yasakları ilan edildi.

10.10.2024 16:24  Güncelleme: 16:30
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- ABD'yi vuran Milton Kasırgası'nda en az 1 kişi hayatını kaybetti

Florida'da 3 milyon hane elektriksiz kaldı

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde karaya çıkan Milton Kasırgası nedeniyle en az 1 kişi hayatını kaybederken, eyalet genelinde 3 milyondan fazla hane ve işletme elektriksiz kaldı.

ABD'yi Helene Kasırgası'nın ardından Milton Kasırgası vurdu. Florida eyaletinde gece saatlerinde kategori 3 seviyesinde karaya çıkan Milton Kasırgası kategori 1 seviyesine gerilerken, en az 1 kişi hayatını kaybetti. St. Lucie County Şerifi Keith Pearson, "Kaç kişi olduğu konusuna girmeyeceğiz, ancak size hayatını kaybeden ve halihazırda kurtardığımız birden fazla kişi olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kurtarma çalışmalarının şiddetli rüzgarlar ve yağış nedeniyle zorlaştığını belirten Pearson, 10 bin metrekarelik bir depolama tesisi de dahil olmak üzere St. Lucie genelinde yüzlerce evin hortum nedeniyle "tamamen yıkıldığını" söyledi.

Florida genelinde 3 milyondan fazla hane ve iş yeri elektriksiz kalırken, Tampa Körfezi bölgesinin yüzde 97'si, Manatee County'nin ise yüzde 85'ine enerji verilemedi.

Tampa, Melbourne ve Miami şehirlerinde 125'ten fazla kasırga uyarısı

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Milton Kasırgası'nın vurduğu Florida'da en az 27 hortum rapor edildi. Tampa, Melbourne ve Miami şehirlerinde 125'ten fazla kasırga uyarısı yapıldı. Martin County İtfaiye Teşkilatı bazı evlerin ciddi hasar gördüğünü bildirirken, kasırganın hafif yaralanmalara neden olduğu aktarıldı. Martin County yetkilileri, bölge sakinlerini yollardan uzak durmaya çağırdı. Martin County Şerif Ofisi, gece boyunca beklenen kötü hava şartları nedeniyle yerel saatle 21.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uyguladı.

İçme suyu hizmeti durduruldu

Florida eyaletine bağlı St. Petersburg şehrinde su şebekesinde meydana gelen hasar nedeniyle şehir genelinde içme suyu hizmeti durduruldu. St. Petersburg Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kent sakinleri ve işletmeler, gerekli onarımlar tamamlanana kadar geçici durdurmaya hazırlıklı olmalıdır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milton Kasırgası Florida'da Hayat Kaybına ve Elektriksiz Kalmalara Neden Oldu - Son Dakika

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