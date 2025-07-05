Mimar Sinan'ın vasiyeti gereği Süleymaniye Camisi'nin önünde aşure dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mimar Sinan'ın vasiyeti gereği Süleymaniye Camisi'nin önünde aşure dağıtıldı

Mimar Sinan\'ın vasiyeti gereği Süleymaniye Camisi\'nin önünde aşure dağıtıldı
05.07.2025 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mimar Sinan'ın her yıl muharrem ayının 10. gününde Süleymaniye Camisi civarındaki evinde aşure yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması vasiyeti üzerine Gürsoy Vakfınca hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.

Mimar Sinan'ın her yıl muharrem ayının 10. gününde Süleymaniye Camisi civarındaki evinde aşure yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması vasiyeti üzerine Gürsoy Vakfınca hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.

Süleymaniye Camisi önünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, gazetecilere, aşure gününde Kerbela şehitlerini andıklarını, tüm Müslümanların birlik olması için aşurenin güzel fırsat olduğunu söyledi.

Acıların insanları en hızlı şekilde bir araya getirdiğini söyleyen Erdoğan, "Kerbela'nın acısı da inşallah dünyanın bütün Müslümanlarını bir araya getirsin. Gazze'de soykırım olan bir zamanda Müslümanlar arasında nifak tohumlarının olması, aralarında ayrılıkların olması bizi zayıflatıyor. Maalesef bu soykırımın uzamasına sebep oluyor. İnşallah bu aşureyle bugünü anmak, ecdadın bize bıraktığı güzel bir hatıra." dedi.

Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine aşure ve yemek dağıtılmasını 15 yıldır yerine getiren Gürsoy Vakfına teşekkür etti.

Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy da 2007-2010 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Süleymaniye Camisi'nde restorasyona başladıklarında 3 önemli obje bulduklarını anlattı.

Bunların caminin amel defterleri, müneccim başının fetvası ve Mimar Sinan'ın vakfiyesi olduğunu aktaran Gürsoy, "Bulduğumuz vakfiyenin içinde Mimar Sinan, 'Öldükten sonra cami görevlileri, benimle ilgili hatim okusunlar, bu okudukları hatmin duasını türbemin başına gelip yapsınlar. Vakıftan ayrılan parayla aşure ve gariplere yemek dağıtsınlar.' diyor. 2010 yılından itibaren bu vakfiyenin gereğini yerine getiriyoruz. 15 yıldır kesintisiz devam ediyoruz. İnşallah ömrümüzün sonuna kadar daim olur. Mimar Sinan'ın da ruhu şad olur." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Gürsoy Vakfı üyeleri ve davetliler de katıldı.

Katılımcılar, öğle namazının ardından Mimar Sinan'ın türbesini ziyaret ederek dualar okudu.

Ziyaretin ardından aşure dağıtımı yapıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mimar Sinan, Kültür, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mimar Sinan'ın vasiyeti gereği Süleymaniye Camisi'nin önünde aşure dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce eskort, sonra avukat oldular 11 milyonluk vurgun Önce eskort, sonra avukat oldular! 11 milyonluk vurgun
Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı, oğlu fenalaştı Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı, oğlu fenalaştı
Persepolis’e İsmail Kartal’dan sonra bir Türk teknik adam daha Persepolis'e İsmail Kartal'dan sonra bir Türk teknik adam daha
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz 3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz!
Maltepe’de yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü Maltepe'de yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü
İzmir’deki ’yolsuzluk’ operasyonunda 60 kişi tutuklandı Aralarında Tunç Soyer de var İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 60 kişi tutuklandı! Aralarında Tunç Soyer de var
Ödemiş’teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ’’hayalet köy’’e dönüştürdü Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ''hayalet köy''e dönüştürdü
Serdar Dursun Türkiye’ye dönüyor Serdar Dursun Türkiye'ye dönüyor
Beşiktaş’ta ayrılık resmen açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
Elon Musk’tan Trump’ı kızdıracak hamle Parti kurmayı önerdi Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak hamle! Parti kurmayı önerdi

14:23
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
13:10
Tır şoförünün katili ifadesinde döküldü Öldürüp kafasını kesmiş
Tır şoförünün katili ifadesinde döküldü! Öldürüp kafasını kesmiş
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’den pis kokular geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'den pis kokular geliyor
12:32
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte operasyonun ayrıntıları
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları
19:30
Ali Koç’tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha
Ali Koç'tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha
19:14
Hastanede rüşvet skandalı Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi
Hastanede rüşvet skandalı! Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi
19:08
Buca’daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
18:54
Almanya, Ukrayna için ABD’den Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor
Almanya, Ukrayna için ABD'den Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor
18:53
Aaron Ramsey’in yeni takımı şaşırttı
Aaron Ramsey'in yeni takımı şaşırttı
18:43
3 büyüklere önerilen Thomas Partey’e tecavüz ve cinsel taciz suçlaması
3 büyüklere önerilen Thomas Partey'e tecavüz ve cinsel taciz suçlaması
18:34
UEFA’dan Beşiktaş’a ceza
UEFA'dan Beşiktaş'a ceza
18:31
Trabzonspor, Paul Onuachu’yu açıkladı İşte maliyeti
Trabzonspor, Paul Onuachu'yu açıkladı! İşte maliyeti
18:24
Abraham’dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler
Abraham'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler
18:23
Elon Musk’tan Trump’ı kızdıracak hamle Parti kurmayı önerdi
Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak hamle! Parti kurmayı önerdi
18:17
Beşiktaş’ta ayrılık resmen açıklandı
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 16:33:21. #7.13#
SON DAKİKA: Mimar Sinan'ın vasiyeti gereği Süleymaniye Camisi'nin önünde aşure dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.