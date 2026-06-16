Mindanao'da Büyüklük 7,8 Deprem: 68 Ölü, 1339 Yaralı - Son Dakika
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Mindanao'da Büyüklük 7,8 Deprem: 68 Ölü, 1339 Yaralı

16.06.2026 10:51
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Filipinler'in Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen depremde can kaybı 68'e çıktı.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 68'e, yaralı sayısı 1339'a yükseldi.

Filipinler merkezli yayın ağı GMA News'un haberine göre, yetkililer, geçen hafta Mindanao'da meydana gelen depremin yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Deprem nedeniyle 68 kişinin hayatını kaybettiği, 1339 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, 33 kişiden ise haber alınamadığını vurguladı.

Yetkililer, depremden 1,3 milyon kişinin etkilendiğini, bölgede 12 binden fazla evin tamamen yıkıldığını ve 55 binden fazla hanenin ise hasar gördüğünü kaydetti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 8 Haziran'da Mindanao'da 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydetmiş, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" diye adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mindanao'da Büyüklük 7,8 Deprem: 68 Ölü, 1339 Yaralı - Son Dakika

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