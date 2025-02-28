Minibüs, ATV'ye çarpıp sürücüyü öldürdü - Son Dakika
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Minibüs, ATV'ye çarpıp sürücüyü öldürdü

Eyüpsultan'da minibüs, arızalanan ATV'ye duran gence çarparak ölümüne neden oldu. Sürücü yakalandı.

28.02.2025 20:16
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Eyüpsultan'da arızalanan ATV aracını kontrol etmek için emniyet şeridinde durduğu sırada Muhammet Gürcan Koçak'a (25) çarparak ölümüne neden olan minibüsün sürücüsü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Şubat'ta İstanbul Havalimanı yolu Göktürk istikametinde ilerlediği sırada ATV aracının arızalanması nedeniyle emniyet şeridinde duran Koçak'ın, çekici beklerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Kaza sonrası kaçan minibüs sürücüsünün tespiti için saha ve teknik çalışma yapan ekipler, zanlının servis sürücüsü M.Y olduğunu tespit etti.

Şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İşlemleri için emniyete götürülen zanlının ilk ifadesinde, yoğun kar yağışı olan o gün bir kişiye çarptığını fark etmediğini, yabani bir hayvana çarptığı düşüncesiyle yoluna devam ettiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Minibüs, ATV'ye çarpıp sürücüyü öldürdü - Son Dakika

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