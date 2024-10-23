Minibüs Kazasında Ceza Kararı - Son Dakika
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Minibüs Kazasında Ceza Kararı

Gölcük'te anne ve kızının ölümüyle ilgili sanıklara hapis cezası verildi.

23.10.2024 18:48
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servis minibüsünün çarpması sonucu anne ve 5 yaşındaki kızının yaşamını yitirmesine ilişkin 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık araç şoförü Ümit O, tutuksuz sanık servis şirketinin genel müdürü R.K, maktul Ayfer Başkurt'un eşi Mustafa Başkurt ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık ve katılan tarafların mütalaaya ilişkin yazılı savunmaları dosyaya konuldu.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse açıkladığı mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Duruşmada söz verilen maktulün eşi Mustafa Başkurt, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki avukatı Burak Şahin'in sorusu üzerine tutuklu sanık Ümit O, kaza yaptığı esnada telefonla oynamadığını ancak öncesinde kızıyla telefonda görüştüğünü iddia etti.

Şahin, sanıkların "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu sanık Ümit O. kazada kusuru olmadığını, üzerine düşen tedbirleri aldığını savunarak, aracın ağır bakımlarının hiç yapılmadığını öne sürdü.

Maktulün eşi Mustafa Başkurt, Ümit O'ya hakaret etmesi üzerine mahkeme başkanı tarafından polis gözetiminde salondan çıkarıldı.

Savunmasını sürdüren Ümit O, aracın ağır bakımlarını yaptırmanın şirketin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Bizim bu konuda herhangi bir inisiyatifimiz yoktur. Tutuklu olduğum süre içinde patronum olan diğer sanık R.K. eşimi ve oğlumu çağırarak suçu üstlenmemi istedi." dedi.

Tutuksuz sanık R.K. de servis şirketinin genel müdürü olarak görev yaptığını, kazaya karışan aracın tüm bakımlarından tutuklu sanık Ümit O'nun sorumlu olduğunu iddia etti.

Buna ilişkin görevlendirme yazısının da mevcut olduğunu öne süren R.K, "Sanık Ümit O, şirketimizde yalnızca şoför olarak değil, aynı zamanda idari koordinatör olarak görevlendirilmiştir. Kazada kusurum yoktur. Takdiri mahkemenize bırakıyorum. Sanık Ümit O'nun ileri sürdüğü tehdit iddialarını da kabul etmiyorum." dedi.

Sanık R.K'nin avukatı Mehmet Filik de sanık Ümit O'nun, kazada sorumlu olduğunu iddia ederek, "Kazaya araç değil, diğer sanığın kusurlu eylemi sebebiyet vermiştir. Kazanın fren patlamasından meydana geldiği açıktır. Müvekkilimin atılı suçtan beraatini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ümit O'ya, Ayfer Başkurt ve Nur Eylül Başkurt'a yönelik "taksirle öldürme" suçundan 4 yıl, tutuksuz sanık R.K'ye de aynı suçtan 8 yıl hapis cezası verdi.

Ayrıca, Ümit O'nun sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.

Olay

Ümit O. yönetimindeki 41 P 9013 plakalı işçi servisi minibüsü, 15 Eylül 2023'te Yeni Mahallesi 1 Mart Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Ayfer ve 5 yaşındaki kızı Nur Eylül Başkurt'a çarpmış, anne kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

Yaralanan Nur Eylül Başkurt ile şoför Ümit O, minibüsteki K.A. H.G. Ö.Y. H.Y. ve P.K, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmış, 5 yaşındaki çocuk kurtarılamamıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ümit O, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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