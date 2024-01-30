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Minibüs Şoförü Hakan Yücel, Minibüste Doğum Yaptı - Son Dakika
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Minibüs Şoförü Hakan Yücel, Minibüste Doğum Yaptı

Bahçelievler'de geçen hafta minibüs şoförü Hakan Yücel, 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü'yü hastaneye yetiştirmeye çalışırken minibüsün içinde doğum gerçekleşti. Yücel, o günden beri 'Ebe Hakan' olarak anılmaya başlandı. Sabah uyandığında minibüsün arkasına yazılan 'Ebe Hakan' sürpriziyle karşılaşan Yücel, yakın çevresinden ve sosyal medyadan büyük ilgi görüyor.

Minibüs Şoförü Hakan Yücel, Minibüste Doğum Yaptı
30.01.2024 - 12:58,
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BAHÇELİEVLER'de geçen hafta minibüs şoförü Hakan Yücel, 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü'yü hastane yetiştirmeye çalıştığı sırada minibüsün içinde doğum gerçekleşti. Yücel, o günden beri yakın çevresinden ve sosyal medyadan büyük ilgi görüyor. Yücel, sabah uyandığında duraktaki arkadaşlarının minibüsün arkasına yazdığı 'Ebe Hakan' sürpriziyle karşılaştı. Minibüs şoförü Yücel, artık 'Ebe Hakan' olarak anılıyor.

25 Ocak Perşembe günü, 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü hastaneye kontrole gitmek için eşi Murat Güçlü ile birlikte evden çıktı. 1 buçuk yaşındaki çocukları da yanlarında bulunan çift, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne gitmek için Yayla-Topkapı hattında çalışan Hakan Yücel'in kullandığı yolcu minibüsüne bindi. Mizgin Güçlü'nün Yayla Işıkları Durağı mevkiinde sancıları başladı. Murat Güçlü ve yolcuların ikazı üzerine Yücel, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne doğru süratle yola çıktı. Minibüs kısa sürede hastaneye vardı. Eşi, sağlık çalışanlarından sedye isteyerek Mizgin Güçlü'yü minibüsten indirmeye çalıştı. Sancıları artan Mizgin Güçlü doğumun başladığını söyleyerek minibüsten inemeyeceğini belirtti. Sağlık çalışanlarının yardımıyla 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü, minibüsün içinde doğum yaptı.

'EBE HAKAN' SÜRPRİZİ

Olayın ardından minibüsün şoförü Hakan Yücel, yakın çevresinden ve sosyal medyadan büyük ilgi görmeye başladı. Yücel, sabah uyandığında duraktaki arkadaşlarının minibüsün arkasına 'Ebe Hakan' yazdığını gördü. Minibüs şoförü Yücel artık 'Ebe Hakan' olarak anılıyor.

Yazıyı sabah fark ettiğini söyleyen Hakan Yücel, "Arkadaşlarım, dün akşam yazıyı yazmışlar arabanın arkasına. Akşam görmedim, sabah fark ettim. Yolcular sormaya başladı, durağınızda doğum ne kadar? Çok komik yorumlar görüyorum, bizim durağımızda doğduğu için 'adı Yayla-Topkapı olsun' diyen var, 'A-28 olsun' şeklinde yorumlar var. Bir arkadaş yazmış, 'Kadın doğum yaparken, arkadan şoför sesleniyordur; abla çocuğun parasını göndermedin' gibi. Çok çabuk yayılıyor, neredeyse bütün minibüsçüler 'Ebe Hakan' diye sesleniyor" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Minibüs Şoförü Hakan Yücel, Minibüste Doğum Yaptı - Son Dakika


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