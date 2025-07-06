Minibüs Şoförü Taksiciye Saldırdı - Son Dakika
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Minibüs Şoförü Taksiciye Saldırdı

Minibüs Şoförü Taksiciye Saldırdı
06.07.2025 10:59
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Esenler'de minibüs şoförü, tartıştığı taksiciye saldırdı. Yolcular korkarak araçtan indi.

ESENLER'de seyir halindeki minibüs şoförü aracından inip tartışma yaşadığı taksiciye saldırdı. Takside yolcu olarak bulunan anne ve oğlu, korkup araçtan indi. O anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, dün öğle saatlerine Metris bağlantı yolu Bayrampaşa sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aynı istikamette seyir halinde olan minibüs şoförü ve taksi şoförü arasında yol tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs şoförü taksinin önünü keserek aracından indi. Bu sırada taksideki kadın ve oğlu korkarak araçtan inip, uzaklaştı. Minibüs şoförünün hakaretler ederek saldırdığı taksiden inen müşteriler olay yerinden uzaklaşırken o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Esenler, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüs Şoförü Taksiciye Saldırdı - Son Dakika

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