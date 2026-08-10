Minibüs Sürücüsüne Darbeden 2 Tutuklama
Adıyaman'da minibüs sürücüsüne darbeden 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adıyaman'da bir minibüsün sürücüsünü darbeden 2 zanlı tutuklandı.
Siteler Mahallesi'nde bir minibüsün önünü kesen 2 şüpheli, şoför Abdurrahman A'yı darbetti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince kimlikleri tespit edilen M.S.A. ile H.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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