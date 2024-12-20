Minibüs Yaya Çarptı, Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Yavuzselim Mahallesi Anadolu Caddesi'nde M.A. (56) idaresindeki 41 P 2662 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan E.K'ye (29) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaya, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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