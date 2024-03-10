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Minik Hatice'nin hayatını öğretmenleri 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı...O anlar kamerada

Okulda nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye ilk müdahaleyi öğretmenleri yaptı

Sınıf öğretmeni Kadim Doğan:

"Hergün bize gelerek sarılıyor. Ben de hayatımın en önemli anlarından birisini yaşadım"

ANTALYA - Antalya'da bir okulda nefes borusuna yiyecek kaçarak nefes almakta zorlanan 7 yaşındaki Hatice Esen'in yardımına sınıf ve beden öğretmenleri koştu. Hatice Esen 'Heimlich' manevrasıyla hayatta kalırken, o anları anlatan öğretmeni Kadim Doğan, "Hergün bize gelerek sarılıyor. Ben de hayatımın en önemli anlarından birisini yaşadım. Çok mutlu ve gurur duydum. Öğrencimizin hayatta olması en güzel mutluluk" dedi.

Olay, 5 Mart günü Kepez ilçesindeki Beşkonak İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıf öğretmeni Kadim Doğan, mesai bitiminde okul kapısında aynı okulda görevli beden eğitimi öğretmeni Ümit Yamurça ile sohbet etmeye başladı. Bu sırada okul içerisinden panikle koşarak gelen 1'inci sınıf öğrencisi Hatice Esen, Doğan'ın bacağına dokunarak yardım istedi. Esen'in nefes alamadığını gören Doğan ve Yamurça, çocuğa 'Heimlich' manevrası yaptı. Güvenlik kamerasına da anbean yansıyan olayda, öğretmenlerin yaklaşık 30 saniye süren müdahalesi sonrasında Esen'in nefes borusuna kaçan yiyecek çıkarak, küçük kız rahat nefes almaya başladı.

"Çok mutlu ve gurur duydum"

Yaşananları anlatan Kadim Doğan, "Öğrencimiz Hatice karate kursuna katılan ablasını bekliyordu. Biz de Ümit hoca ile sohbet ediyorduk. Öğrencimiz bizden yardım istedi, görür görmez müdahale ettik. 30 saniyede hayata döndürdük. Bize su içtiğini söyledi. Kustuğunu gördük. Sosyal medyada çok sayıda buna benzer örnek izledim. O anda müdahale ederek kurtarmamız gerektiğini anladım. Öğrencimizin kurtulması ve nefes alması bizim için çok önemli oldu. Bize geldiğinde konuşamıyordu, ayağıma dokunarak yardım istedi. Olay sonrasında çok mutlu olduğunu söyledi. Hergün bize gelerek sarılıyor. Ben de hayatımın en önemli anlarından birisini yaşadım. Çok mutlu ve gurur duydum. Öğrenicimizin hayatta olması en güzel mutluluk" dedi.