Minik öğrenciler Samsun\'da gülümsedi

Gümüşhacıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından hazırlanan "Gülümseyen Çocuklar Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri Samsun gezisine katıldı.

"Aile İçi İletişim, Çocuk Kıymeti ve Çocuk Hakları" çalışmaları doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında Gümüşhacıköy Şehit Teğmen Ahmet Çıtak İlkokulu 1. ve 2. sınıf öğrencileri Samsun'a gezi düzenledi.

Öğrenciler gezide tarihi ve turistik yerleri ziyaret ederken, eğlence merkezlerinde çeşitli etkinliklere katıldı.

Projenin yürütücülüğünü okul rehber öğretmeni Merve Aşçı Aslan üstlenirken, okul müdürü Aytaç Comba da çalışmalara destek verdi.

Okul Müdürü Aytaç Comba, proje sayesinde çocukların sosyal yaşama daha aktif katılım sağlamalarının amaçlandığını belirterek,

"Çocuklarımızın hem eğlenmelerini hem de sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunmayı hedefledik. Öğrencilerimizin tarihi yerleri görmeleri, arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirmeleri ve güzel anılar biriktirmeleri bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Çalışmaya Gümüşhacıköy Kaymakamlığı, Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe esnafı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi destek verdi.