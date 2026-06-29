Minik Ressamın Lavanta Tarlası Serüveni - Son Dakika
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Minik Ressamın Lavanta Tarlası Serüveni

Minik Ressamın Lavanta Tarlası Serüveni
29.06.2026 14:33
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9 yaşındaki İnci Yılmaz, lavanta tarlasını resmederek üçüncü kişisel sergisine hazırlanıyor.

Tekirdağ'da yaşayan 9 yaşındaki ressam İnci Yılmaz, lavanta tarlasının mor güzelliğini tuvaline yansıttı.

Ailesinin desteğiyle küçük yaşta resim yapmaya başlayan ve bugüne kadar iki kişisel sergi açan ilkokul öğrencisi İnci Yılmaz, üçüncü kişisel sergisi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni eserleri kapsamında Tekirdağ'daki lavanta tarlasında şövalesini kuran minik ressam, doğanın sunduğu renkleri tuvaline aktardı.

Mor çiçeklerin oluşturduğu görsel şöleni resmeden Yılmaz, doğayla iç içe gerçekleştirdiği çalışmayla dikkati çekti.

Hazırlıklarını sürdüren Yılmaz, üçüncü kişisel sergisinde lavanta tarlalarının yanı sıra Tekirdağ'ın doğal ve tarımsal zenginliklerini konu alan eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Yılmaz, AA muhabirine, resim yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Sergisi için buğday ve ayçiçeği tarlaları ile üzüm bağlarını da resmetmeyi planladığını belirten Yılmaz, "Doğada resim yapmak çok güzel. Lavanta bahçesinde çizdiğim resimlerle üçüncü sergime hazırlanıyorum. İnşallah üçüncü sergim de güzel geçer." dedi.

Resim öğretmeni Edibe Özaslan da İnci'nin üçüncü kişisel sergisinde, lavanta tarlalarının yanı sıra ayçiçeği tarlaları, üzüm bağları, kiraz bahçeleri ve Tekirdağ'ın farklı doğal güzelliklerini konu alan eserlerin yer alacağını ifade etti.

İnci'nin yaşına rağmen başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu dile getiren Özaslan, "Realist çalışmalar yapıyoruz. Fotoğraf üzerinden de çalışmalar yaptığımız oluyor. Daha önce kanola tarlasında çizim yapmıştı. Şimdi de mor güzelliğiyle kenti yansıtan lavanta tarlasında resim yapıyor. Bu çalışmalarla üçüncü sergisine hazırlanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Minik Ressamın Lavanta Tarlası Serüveni - Son Dakika

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