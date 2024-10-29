Minik seyirci kutlamalarda halk oyunları ekibine eşlik ederek izleyenlere gülümsetti - Son Dakika
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Minik seyirci kutlamalarda halk oyunları ekibine eşlik ederek izleyenlere gülümsetti

Minik seyirci kutlamalarda halk oyunları ekibine eşlik ederek izleyenlere gülümsetti Aşkale'de Cumhuriyet bayramı coşkusu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 101.yıldönümü Erzurum'un Aşkale ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

29.10.2024 19:26
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Minik seyirci kutlamalarda halk oyunları ekibine eşlik ederek izleyenlere gülümsetti

Aşkale'de Cumhuriyet bayramı coşkusu

ERZURUM - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 101.yıldönümü Erzurum'un Aşkale ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Törende seyirciler arasında bulunan bir miniğin halk oyunları ekibine eşlik etmeye çalışması izleyenlere tebessüm ettirdi.

Kutlama programı 28 Ekim'de Aşkale Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunumuyla başladı.

Kutlamalar daha sonra Kaymakamlık makamında İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk'ün, tebrikleri kabulü ile devam etti. Daha sonra kutlamaların yapılacağı Hükümet konağı önündeki alana geçildi. Burada gerçekleşen törene ilçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

İlçe Kaymakamı Oğuztürk, Belediye Başkanı Polat halkı selamlayıp bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakam Emre Oğuztürk "Cumhuriyetin ilanının 101'nci yıldönümünü birlikte kutlamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz" dedi.

Tören öğrencilerin şiirleriyle devam etti. İlkokul öğrencileri Ata barı oyunu oynadı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Cumhuriyet Bayramı koşusu sonrasında derece alan öğrencilere madalya verilmesi ardından resmi geçit töreni ile kutlamalar son buldu.

Minik seyirci tebessüm ettirdi

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Aşkale'de yapılan törenlerde minik bir seyircinin halk oyunlarına gelip katılması başta protokolde oturanlar olmak üzere izleyenleri güldürdü.

İlkokul öğrencilerinin törende Atabarı folklor gösterisi esnasında annesinin elinden çıkan minik oyun oynayanların yanına gelerek onlara eşlik etti, bir çok figürde başarılı olarak oynadı, yer yer oyun düzenini etkilese de o gönlünce oynadı eğlendi.

Minik daha sonra ablası tarafından oyundan alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Minik seyirci kutlamalarda halk oyunları ekibine eşlik ederek izleyenlere gülümsetti - Son Dakika

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