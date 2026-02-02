Nilüfer Belediye Başkan Özdemir'den Dmd Hastası Yağız Efe İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nilüfer Belediye Başkan Özdemir'den Dmd Hastası Yağız Efe İçin Dayanışma Çağrısı

02.02.2026 15:29  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına yakalanan 8 yaşındaki Yağız Efe Erim'in yurt dışındaki tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına destek verdi ve Bursalılara dayanışma çağrısı yaptı.

(BURSA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 8 yaşındaki Yağız Efe Erim'in tedavisi için başlatılan kampanyaya destek verdi. Özdemir, Yağız Efe için tüm vatandaşları dayanışmaya çağırdı.

Özdemir, kas erimesi hastalığı olarak bilinen DMD teşhisi konulan 8 yaşındaki Bursalı Yağız Efe Erim ve ailesini makamında ağırladı. Özdemir, Yağız Efe'nin yurt dışında tedavi olabilmesi için Valilik onayıyla sürdürülen yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Dört çocuklu Erim ailesinin üçüncü çocuğu olan Yağız Efe'ye, geçen haziran ayında DMD teşhisi konuldu. Çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için tek çarenin yurt dışındaki gen tedavisi olduğunu öğrenen Mustafa ve Hafize Erim çifti, Valilik izniyle yardım kampanyası başlattı.

Kampanya henüz yüzde 8 seviyesinde

Özdemir'i ziyaret ederek sürece ilişkin bilgi veren Erim ailesi, tedavinin maliyetli olduğunu ve şu ana kadar hedeflenen tutarın ancak yüzde 8'ine ulaşabildiklerini dile getirdi. Zamanın Yağız Efe'nin aleyhine işlediğini belirten Erim çifti, "Sesimize ses, nefesimize nefes olun" sözleriyle Özdemir ve Bursalılardan destek istedi.

"Dayanışmayla yaşatacağız"

Bir çocuğun hayatının her şeyden değerli olduğunu vurgulayan Özdemir, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Toplumsal dayanışmanın önemine değinen Özdemir, "Minik Yağız Efe'nin hayata tutunabilmesi için yürütülen bu mücadelede biz de varız. İnsanımız zor zamanlarda bir araya gelmeyi, el uzatmayı bilir. Bu dayanışma ruhuyla Yağız Efe'yi hayatta tutacağımıza inanıyorum. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı bu kampanyaya omuz vermeye çağırıyorum" diye konuştu.

Yağız Efe'nin tedavisine destek olmak isteyenler, DenizBank'ta baba Mustafa Erim adına açılmış olan TR 3400 1340 0000 3760 2650 0024 IBAN numarası üzerinden bağışta bulunabilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Şadi Özdemir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer Belediye Başkan Özdemir'den Dmd Hastası Yağız Efe İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Domenico Tedesco’dan dünyaca ünlü golcüye veto Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Tarkan’ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

17:42
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:18
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 18:12:26. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediye Başkan Özdemir'den Dmd Hastası Yağız Efe İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.