Nilüfer Belediye Başkan Özdemir'den Dmd Hastası Yağız Efe İçin Dayanışma Çağrısı

(BURSA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 8 yaşındaki Yağız Efe Erim'in tedavisi için başlatılan kampanyaya destek verdi. Özdemir, Yağız Efe için tüm vatandaşları dayanışmaya çağırdı.

Özdemir, kas erimesi hastalığı olarak bilinen DMD teşhisi konulan 8 yaşındaki Bursalı Yağız Efe Erim ve ailesini makamında ağırladı. Özdemir, Yağız Efe'nin yurt dışında tedavi olabilmesi için Valilik onayıyla sürdürülen yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Dört çocuklu Erim ailesinin üçüncü çocuğu olan Yağız Efe'ye, geçen haziran ayında DMD teşhisi konuldu. Çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için tek çarenin yurt dışındaki gen tedavisi olduğunu öğrenen Mustafa ve Hafize Erim çifti, Valilik izniyle yardım kampanyası başlattı.

Kampanya henüz yüzde 8 seviyesinde

Özdemir'i ziyaret ederek sürece ilişkin bilgi veren Erim ailesi, tedavinin maliyetli olduğunu ve şu ana kadar hedeflenen tutarın ancak yüzde 8'ine ulaşabildiklerini dile getirdi. Zamanın Yağız Efe'nin aleyhine işlediğini belirten Erim çifti, "Sesimize ses, nefesimize nefes olun" sözleriyle Özdemir ve Bursalılardan destek istedi.

"Dayanışmayla yaşatacağız"

Bir çocuğun hayatının her şeyden değerli olduğunu vurgulayan Özdemir, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Toplumsal dayanışmanın önemine değinen Özdemir, "Minik Yağız Efe'nin hayata tutunabilmesi için yürütülen bu mücadelede biz de varız. İnsanımız zor zamanlarda bir araya gelmeyi, el uzatmayı bilir. Bu dayanışma ruhuyla Yağız Efe'yi hayatta tutacağımıza inanıyorum. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı bu kampanyaya omuz vermeye çağırıyorum" diye konuştu.

Yağız Efe'nin tedavisine destek olmak isteyenler, DenizBank'ta baba Mustafa Erim adına açılmış olan TR 3400 1340 0000 3760 2650 0024 IBAN numarası üzerinden bağışta bulunabilecek.