Minik Yürekler Kreşi'nde İtfaiye Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Minik Yürekler Kreşi'nde İtfaiye Haftası Etkinliği

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Yüreğir Belediyesi'ne bağlı Minik Yürekler Kreşi'nde, İtfaiye Haftası dolayısıyla yapılan eğitimlerde çocuklara yangın güvenliği ve acil durumlarda yapılması gerekenler öğretildi.

27.09.2024 10:20  Güncelleme: 10:26
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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi'ne bağlı Minik Yürekler Kreşi'nde, "İtfaiye Haftası" etkinlikleri kapsamında çocuklarda afet bilinci oluşturmak için eğitim düzenlendi.

25 Eylül ile 1 Ekim günleri arasında kutlanan "İtfaiye Haftası" dolayısıyla Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Minik Yürekler Kreşi öğrencileri, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi personelinden yangından korunma yöntemlerini uygulamalı olarak öğrendi; acil durumlar karşısında ne yapacakları ve hangi numarayı aramaları gerektiğiyle ilgili bilgi aldı.

Yaşları 3 ila 6 arasında değişen çocuklara eğitim veren ekipler, yangın söndürme materyallerini de tanıtarak öğrencilere, çakmak ve kibrit gibi yanıcı ve parlayıcı maddelerle oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kreş Sorumlusu Seda Ongun, "Bu tür sosyal faaliyetleri öğrencilerimizin ailelerinden izin alarak sık sık tekrarlıyoruz. Amacımız okul öncesi eğitim verdiğimiz çocuklarımızın bilgilerini artırarak topluma daha yararlı birer birey olmalarıdır" dedi.

Minik Yürekler Kreşi\'nde İtfaiye Haftası Etkinliği
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Minik Yürekler Kreşi'nde İtfaiye Haftası Etkinliği - Son Dakika

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