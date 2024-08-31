Minik yüreklerden büyük zafer bayramı kutlaması - Son Dakika
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Minik yüreklerden büyük zafer bayramı kutlaması

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Minik yüreklerden büyük zafer bayramı kutlaması Tokat'ın Zile ilçesinde 4 çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle açtıkları Türk bayrağıyla sokak sokak gezip 'Şehit' türküsü söyledi.

31.08.2024 13:01
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Minik yüreklerden büyük zafer bayramı kutlaması

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde 4 çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle açtıkları Türk bayrağıyla sokak sokak gezip 'Şehit' türküsü söyledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tokat'ın Zile ilçesi Sağır Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı, anlamlı bir etkinlikle kutlandı. 4 çocuk, Murat Evgin'in bestelediği 'Şehit' türküsünü söyleyerek, ellerinde Türk bayrağıyla mahalle sokaklarını gezdi. Çocuklardan ikisi bayrak açarken, diğer ikisi ellerindeki bayrakları sallayarak yüksek sesle türküyü söyledi. Bayram coşkusunun çocuklar tarafından nasıl içtenlikle yaşandığını gözler önüne seren bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Çocuk, Tokat, Zile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik yüreklerden büyük zafer bayramı kutlaması - Son Dakika

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