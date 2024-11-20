Minikler 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü\'nü Kutladı

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki minikler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü gerçekleştirdikleri etkinlikle kutladı.

Lüleburgaz Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki minikler, önemli gün ve haftalarda gerçekleştirdikleri etkinliklerle hem söz konusu günler hakkında bilgi ediniyor hem de farkındalık kazanıyor. Minikler son olarak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Çocuklar temel hak ve özgürlükleri öğrenirken, hak ve özgürlüklerine ilişkin çizdikleri resimle de farkındalıklarını pekiştirdiler.