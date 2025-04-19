Minikler 'Çocuk Serasında' yetiştirdikleri ürünleri hasat etti

Mersin Erdemli'de minik öğrenciler, kendileri için kurulan çocuk serasında doğa bilinci ile üretmeyi öğrenerek yetişmesinde katkı verdikleri çeşit çeşit ürünlerin hasadını gerçekleştirdi

MERSİN - Mersin Erdemli'de minik öğrenciler, kendileri için kurulan çocuk serasında doğa bilinci ile üretmeyi öğrenerek yetişmesinde katkı verdikleri domatesten, salatalığa, biberden, patlıcana kadar çeşit çeşit ürünlerin hasadını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Mersin'de Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen "Çocuk Serası" dikkat çekiyor. Kurulan sera sayesinde çocuklar, örtü altına tohum ve fidelerin toprakla buluşmasından, ürünlerin hasat edilmesine kadar bir sezonda tüm detayları görüp uygulayarak öğreniyor. Bu çerçevede Şehit Musa Özalkan Kreşi'nde eğitim gören 4-6 yaş arasında öğrencilerde daha önce ekimlerini yaptıkları domates, salatalık, biber ve patlıcan gibi çeşit çeşit sebzeleri büyüterek hasadını gerçekleştirdi. Her aşamada alanında uzman ekipler ve öğretmenlerinden destek alan minik öğrenciler, aynı zamanda doğa müfettişleri olarak görev yapıyor. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'da hem dikimlerde hem de hasatlarda öğrencilere eşlik ederek, onlara bilgi veriyor.

"Eğlenerek öğrenmiş oluyorlar"

Yapılan proje ile çocuklara doğa bilincini kazandırdıklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Bugün Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün çocuk serasındayız. Kreşimizde eğitim gören yavrularımızla birlikte, ektikleri tohumları bugün hasat ediyoruz. Yavrularımız, uzman ekiplerimizle birlikte ürünleri yetiştirme süreçlerine şahitlik ediyor. Eğlenerek te öğrenmiş oluyorlar. Tabi onların yüzündeki gülümseme bizim için her şeye bedel oluyor" dedi.

Çocuklardan Eliz Ela Dönertaş, "Nasıl tohum ekilir, nasıl büyüyecek onları öğrendim. Çok güzel bir yer" derken Çınar İpci de,"Bu tohumları biz ektik, büyüttük, topladık annemize götüreceğiz" diye konuştu.

Ekiminden hasadına kadar sebzeler hakkında bilgi edindiklerini anlatan çocuklardan Mustafa Emir Kasap ise " Biz diktik, biz büyüttük, biz topladık. Çok şey öğrendik" ifadelerini kullandı.