Minikler Hem Kur'an-ı Kerim Öğreniyor Hem de Sosyalleşiyor - Son Dakika
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Minikler Hem Kur'an-ı Kerim Öğreniyor Hem de Sosyalleşiyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Kur'an kursuna giden minikler, dini bilgileri öğrenirken aynı zamanda sosyal etkinliklere katılıyor. Öğrenciler, her sabah bisikletleriyle camiye geliyor ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Cami İmamı Muhammed Özkan, öğrencileri camiye teşvik etmek için oyunlar düzenliyor. Ayrıca öğrencilere kahvaltı, çiğ köfte ve dondurma ikram ediliyor.

05.08.2024 16:53
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Hem Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar hem de sosyalleşiyor

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kur'an kursu eğitimlerine giden minikler, hem dini bilgileri öğreniyor hem de sosyalleşiyor.

Öğrenciler, Hüsamettindere köyünde Cami İmamı Muhammed Özkan'ın eğitim verdiği camiye her sabah bisikletleriyle geliyor. Öğrencilerin hevesle geldiği camide her gün Kur'an-ı Kerim okunarak, çeşitli etkinlikler yapılıyor. Muhammed Özkan, öğrencileri camiye teşvik etmek hedefiyle kendi geliştirdiği oyunları oynatıyor.

Öğrencilere camiyi sevdirmek için gayretle çalıştığını ifade eden Muhammed Özkan, "Okulların kapanmasıyla birlikte yaz Kur'an kursları başladı. Öğrencilerimize dini bilgileri öğretmenin yanı sıra elimizden geldiğince camiyi sevdirebilmek için gayretle çalıştık. Şu anda kursta 26 kayıtlı öğrenci var. Kur'an-ı Kerim'e geçtiler. Yasin-i Şerif'i ezberleyenler var. Her pazartesi günü öğrencilerimize kahvaltı etkinliğimiz oluyor, her çarşamba günü çiğ köfte yoğurup öğrenciler birlikte yiyoruz. Her cuma günü de öğrencilerimize dondurma ikramımız var" dedi.

Dini bilgileri eğlenerek öğrendiklerini ifade eden Betül Önal, "Buraya yaz Kur'an kursuna dini bilgileri öğrenmek için geliyoruz. Hocamızı da çok seviyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mudurnu, Cami, Bolu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minikler Hem Kur'an-ı Kerim Öğreniyor Hem de Sosyalleşiyor - Son Dakika

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