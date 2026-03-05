Minikler Ramazan Geleneğini Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Minikler Ramazan Geleneğini Yaşatıyor

05.03.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'daki anaokulu öğrencileri, folklor kıyafetleriyle bahşiş toplayarak ihtiyaç sahiplerine yardım etti.

AMASYA'da anaokulu öğrencileri, Ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla folklor kıyafetleri giyip davul eşliğinde mani söyleyerek esnafı ve vatandaşları dolaşıp bahşiş topladı. Minikler, topladıkları bahşişlerle ihtiyaç sahibi akranlarına bayramlık alacak.

Kentte bulunan Zübeyde Hanım Merkez Anaokulu öğrencileri, Ramazan ayının geleneklerini yaşatmak amacıyla öğretmenleri eşliğinde etkinlik düzenledi. Folklor kıyafetleri giyen minikler, öğretmenlerinin çaldığı davul eşliğinde maniler söyleyerek okulda ve kent merkezinde esnafları ziyaret etti. Öğrenciler ayrıca Sultan II. Bayezid Camii avlusunda bulunan vatandaşlara da maniler okuyarak bahşiş topladı. Etkinliğe okulda başlayan öğrenciler, ilk olarak okul müdürü Fatih Güven'i ziyaret ederek davul ve maniler eşliğinde bahşiş aldı. Ardından sınıf sınıf dolaşarak bahşiş toplayan minikler, daha sonra şehir merkezindeki esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.

"BAHŞİŞ TOPLAMAK ÇOK EĞLENCELİ"

Anaokulu öğrencisi Zeynep Aytaç (5), davul eşliğinde bahşiş toplamanın çok eğlenceli olduğunu belirterek, "Biz bütün okul dışarıya çıkıp öğretmenimizin çaldığı davulla birlikte maniler söyleyerek paralar topladık. Verilen bahşişlerle bayramda çocuklara bayramlık alarak kullanacağız." dedi.

"ÇOCUKLAR HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYOR"

Okul velilerinden Güler Er ise çocukların etkinlik sayesinde hem eğlendiğini hem de Ramazan geleneklerini öğrendiğini belirterek, "Bugün gördüğüm kadarıyla öğretmenler davul çaldılar, çocuklar maniler söylediler. Çocuklar maniler söyleyerek esnaflardan bahşiş toplamışlar. Bunu da ihtiyacı olan çocuklara bayram hediyesi olarak vereceklerdir." diye konuştu.

"RAMAZANI ÖĞRENİYORLAR, NE GÜZEL"

Camide çocuklara bahşiş veren vatandaşlardan Naim Deliktaş da, "Çocuklar burada maniler söylediler bize. Biz de çocuklarımıza hediye olsun diye harçlık verdik. Hayırlı Ramazanlar dilediler. Biz de onlara hayırlı Ramazan diledik. Ramazanı öğrenebiliyorlar. Ne güzel, ne mutlu çocuklarımız var." ifadelerini kullandı. Toplanan bahşişlerle ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alınacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Amasya, Kültür, Güncel, Mani, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minikler Ramazan Geleneğini Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:28:46. #7.12#
SON DAKİKA: Minikler Ramazan Geleneğini Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.