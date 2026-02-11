Merkezefendili Minikler, Topraksız Tarım Serasında Hasat Yaptı

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi Nuran Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakım Evi öğrencileri, Atatürk Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek, topraksız tarım serasında yetiştirilen ürünleri yerinde inceledi. Öğrenciler, serada yetiştirilen ürünlerin hasadını yaparak, üretim döngüsünü deneyimleme fırsatı buldu.

Merkezefendi Belediyesi Atatürk Bilim Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sevindik Mahallesi'nde bulunan Merkezefendi Belediyesi'ne bağlı Nuran Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakım Evi öğrencileri, Atatürk Bilim Merkezi'nde bulunan Topraksız Tarım Serası'nı ziyaret etti. Tarım ilacı kullanılmadan yetiştirilen sebzeleri yerinde inceleyen minikler, üretim süreci hakkında bilgi alarak biber, domates ve marulları topladı. Bilim merkezinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde çocuklara iklim değişikliği, su tasarrufu ve sürdürülebilir tarım konularında bilgilendirme yapıldı. Ziyaretin ardından kreşlerine dönen çocuklar, topladıkları sebzelerle salata hazırlayarak öğle yemeklerinde tüketti. Atatürk Bilim Merkezi'nde başlayan üretim süreci, belediyeye bağlı kreşte sağlıklı bir öğüne dönüşerek örnek bir üretim ve tüketim döngüsü oluşturuldu.

Merkezefendi Belediyesi'nin çocuklara küçük yaşta çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.