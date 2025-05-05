Miniklerden Trafik Haftası Ziyareti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Piri Reis Anaokulu öğrencileri Trafik Haftası nedeniyle öğretmenleri eşliğinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğini ziyaret etti.

Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında Gelibolu Bölge Trafik İstasyon Amirliğini ziyaret eden öğrenciler, Trafik İstasyon Amirliğince ağırlanarak, ekip araçları ve istasyon içi araç gereçlerin tanıtımı yapıldı.

Öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya ve okul geçidi gibi hususlarda bilgilendirmeler yapılarak, çocuklar ile beraber Emniyet Genel Müdürlüğünün 2025 yılı Trafik Haftası sloganı olan "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında trafik kurallarının yazılı olduğu pankartlar eşliğinde fotoğraf çekilerek, ikram ve hediyeler verilerek uğurlandı.