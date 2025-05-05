Miniklerden Trafik Haftası Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Miniklerden Trafik Haftası Ziyareti

Miniklerden Trafik Haftası Ziyareti

Gelibolu'daki anaokulu öğrencileri, Trafik Haftası dolayısıyla Trafik İstasyonunu ziyaret etti.

05.05.2025 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Piri Reis Anaokulu öğrencileri Trafik Haftası nedeniyle öğretmenleri eşliğinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğini ziyaret etti.

Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında Gelibolu Bölge Trafik İstasyon Amirliğini ziyaret eden öğrenciler, Trafik İstasyon Amirliğince ağırlanarak, ekip araçları ve istasyon içi araç gereçlerin tanıtımı yapıldı.

Öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya ve okul geçidi gibi hususlarda bilgilendirmeler yapılarak, çocuklar ile beraber Emniyet Genel Müdürlüğünün 2025 yılı Trafik Haftası sloganı olan "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında trafik kurallarının yazılı olduğu pankartlar eşliğinde fotoğraf çekilerek, ikram ve hediyeler verilerek uğurlandı.

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Trafik Haftası, Etkinlikler, Piri Reis, Gelibolu, Türkiye, Eğitim, Güncel, trafik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miniklerden Trafik Haftası Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:48:56. #7.12#
SON DAKİKA: Miniklerden Trafik Haftası Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.