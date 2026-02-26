Minnesota'da Medicaid Fonları Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Minnesota'da Medicaid Fonları Durduruldu

26.02.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Minnesota'daki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle 259 milyon dolarlık Medicaid fonunu durdurdu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, Minnesota'da "dolandırıcılıkla mücadele" kapsamında 259 milyon dolarlık fon ödemesinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Vance ve Öz, Beyaz Saray'daki basın toplantısında son dönemde "dolandırıcılık" iddialarıyla ve göçmenlik karşıtı operasyonlar nedeniyle gerilimin artmasıyla gündeme gelen Minnesota eyaletine ayrılan Medicare ve Medicaid fonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Eyaletteki dolandırıcılığa karşı mücadele kapsamında atılan adımları duyuran Vance, "Minnesota'nın, ABD halkının vergilerini koruma sorumluluğunu ciddiye almasını sağlamak için eyalete giden Medicaid fonlarının belli bir kısmını geçici olarak durdurma kararı aldık." diye konuştu.

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Öz, soruşturma sürerken Minnesota'nın kullandığı 259 milyon dolarlık Medicaid fonlarının geri ödemesinin yapılmayacağını ifade etti.

Öz, "Bu, Minnesota halkıyla ilgili bir sorun değil. Minnesota ve Medicaid'in korunmasını ciddiye almayan diğer eyaletlerin liderliğiyle ilgili bir sorun." şeklinde konuştu.

Hizmetlerle ilgili herhangi bir aksamaya ilişkin meselenin Minnesota Valisi Tim Walz'e yönlendirilmesi çağrısında bulunan Öz, Donald Trump yönetiminin bu kesintilerden halkın etkilenmeyeceğine inandığını dile getirdi.

ABD basınına göre, otizmli bireylere yönelik bakım ve tıbbi olmayan nakiller gibi hizmetleri kapsayan 14 programın "yüksek dolandırıcılık riski taşıdığı" değerlendiriliyor.

Minnesota'dan karşı yanıt

Minnesota İnsan Hizmetleri Departmanından The Hill gazetesine yapılan açıklamada "25 Şubat'ta federal hükümet, 259 milyon dolarlık Medicaid fonunun ertelendiği konusunda departmanı bilgilendirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Vance ve Öz'ün açıkladığı tedbirlerin, Minnesota eyaletine yıllık 2 milyar dolardan fazla Medicaid fonu kesintisinin ardından geldiği, eyaletin Medicare ve Medicaid hizmetlerini bu karardan vazgeçirmek için tedbirler sunduğu ve temyize gittiği bildirildi.

Federal hükümetin bu adımının, Minnesota'da Medicaid hizmetlerine yönelik "geniş kapsamlı ve uzun süren saldırısının parçası" olduğu öne sürülerek bu kesintilerin eyalette sağlık sistemine ve halka zarar vereceği savunuldu.

Açıklamada, federal hükümet, bir yılı aşkın süredir eyalette "dolandırıcılığa karşı süren ciddi ve yoğun çalışmaları göz ardı etmeyi seçmekle" suçlandı.

Trump yönetimi, çocuk bakım fonlarını dondurmuştu

ABD'de göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla tanınan YouTube içerik üreticisi Nick Shirley, Somalililerin yoğun yaşadığı Minnesota eyaletindeki çocuk bakım merkezleri dahil birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddialarının anlatıldığı video yayımlamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu videoyu paylaşmasının ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Minnesota eyaletinde bulunan söz konusu çocuk bakım merkezleri dahil birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakan Yardımcısı Jim O'Neill, 31 Aralık 2025'te eyaletin tüm çocuk fonu ve bakım ödemelerinin dondurulduğunu bildirerek, "Fonlar, ancak eyaletler bunların meşru bir şekilde harcandığını kanıtladığında serbest bırakılacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), 1 Ocak'ta ise dolandırıcılık iddiaları üzerine ülke genelinde federal çocuk bakım fonlarını dondurduğunu duyurmuştu.

Kararın, Minnesota'daki çocuk bakım merkezlerinin dolandırıcılığa karıştığının iddia edildiği videonun viral olmasının ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Minnesota, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minnesota'da Medicaid Fonları Durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez 20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Dev bankadan altın için çılgın tahmin Dev bankadan altın için çılgın tahmin

12:07
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
12:02
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama
11:14
Kenan Yıldız’dan olay olan sevinç
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 12:19:12. #7.13#
SON DAKİKA: Minnesota'da Medicaid Fonları Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.