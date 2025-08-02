Minsk\'te Faşizme Karşı Sergi

MİNSK, 2 Ağustos (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşının 80. yıldönümünü anmak için Belarus'un başkenti Minsk'te bir fotoğraf sergisi düzenledi.

"Omuz Omuza Ortak Zafere Doğru" adıyla perşembe günü düzenlenen etkinlik, Belarus'un siyasi, askeri, akademik, medya çevrelerinden ve kamu kuruluşlarından 300'ün üzerinde konuğu ağırladı.

Sergide Çin halkının Japon saldırganlığına karşı kahramanca mücadelesini, gönüllü Sovyet pilotlarını ve Çin halkının faşizme karşı ortak mücadelesinin dokunaklı hikayesini ve faşizme karşı dünya savaşında kurulan derin dostluğu anlatan fotoğraflar sergilendi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Sergey Lukaşeviç, içerik açısından zengin ve bilgilendirici serginin tarihi ve ortak geçmişi gerçekçi bir şekilde yansıttığını ve izleyicilerin İkinci Dünya Savaşı'nın tarihini daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu söyledi.

80. yıldönümünün önemini vurgulayan Çin'in Belarus Büyükelçisi Zhang Wenchuan, gazetecilere verdiği demeçte, Çin ve Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Asya ve Avrupa'nın önemli savaş alanları olduğunu ve Japon militarizmi ve Nazizme karşı zaferde belirleyici rol oynadıklarını söyledi.

Sergi, Xinhua Haber Ajansı'nın Minsk Bürosu ve Çin İmge Grubu tarafından, Çin'in Belarus Büyükelçiliği'nin desteğiyle ortaklaşa düzenlendi.