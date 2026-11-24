Mintaha Teymur ve Bekir Kınacı Tokat'ta kaymakam vekili olarak göreve başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığının 111. dönem kaymakam adayları görevlendirmesi kapsamında Tokat'ta Pazar'a atanan Mintaha Teymur ile Almus'a atanan Bekir Kınacı göreve başladı. İki kaymakam vekili, ilçe protokolü ve kurum amirlerince karşılanıp kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.
Tokat'ın Pazar ve Almus ilçelerinde yeni atanan kaymakam vekilleri görevlerine başladı.
İçişleri Bakanlığının 111. dönem kaymakam adayları görevlendirmesi kapsamında Tokat'ın Pazar ilçesine atanan Mintaha Teymur göreve başladı.
İlçedeki kurum amirleri ve personel tarafından karşılanan Kaymakam Vekili Teymur, yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.
Almus
Evren Kaymakamlığından Almus Kaymakam Vekilliğine atanan Bekir Kınacı ilçedeki görevine başladı.
Almus Kaymakamlığı önünde ilçe protokolü tarafından karşılanan Kınacı, yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA
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