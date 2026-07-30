Minyatür Otobüs Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Minyatür Otobüs Hayalini Gerçekleştirdi

Minyatür Otobüs Hayalini Gerçekleştirdi
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Bursa'da Hikmet Sungur, 8 ayda minyatür otobüs yaparak hayalini gerçekleştirdi ve büyük ilgi gördü.

BURSA'da yaşayan polyurea kaplama ustası Hikmet Sungur (59), gençlik yıllarında hayallerini süsleyen ve 10 kişilik ekibi ile 8 ay boyunca aralıksız çalışarak yaptığı minyatür otobüsüne gözü gibi bakıyor. Minyatür aracının bakım ve temizliğini her gün aksatmadan yapan ve haftanın belirli günleri aracıyla gezmeye çıkan Sungur, "Hayalimi süsleyen bu aracın bu kadar ilgi göreceğini hiç düşünmüyordum. Çok mutlu oldum" dedi.

Osmangazi ilçesinde polyurea kaplama ustalığı yapan Hikmet Sungur, gençlik yıllarında direksiyonuna geçtiği ve hayallerini süsleyen otobüsü yeniden canlandırmak için harekete geçti. Eski aracının minyatürünü yapmaya karar veren Sungur, kendisi ile birlikte 10 kişiden oluşan ekip kurarak yoğun çalışma sürecine girdi. Orijinali şoförle birlikte 44 kişilik olan otobüsün tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar planlayan Hikmet Sungur ve ekibi, tam 8 ay boyunca aralıksız çalıştı. Aracın şasisinden pencerelerine, iç tasarımından dış kaplamasına kadar her detayı el emeğiyle hazırlayan ekip, yoğun mesainin ardından 3 kişilik minyatür otobüsü tamamlayıp, test sürüşünü de gerçekleştirdi.

'HERKES BEĞENİYOR'

Gözü gibi baktığı minyatür aracının bakım ve temizliğini her gün aksatmadan yapan ve haftanın belirli günleri aracıyla gezmeye çıkan Hikmet Sungur, herkesin projesini çok beğendiğini belirterek, "Esnafın ve ustaların büyük desteği var. Sosyal medyada çok fazla yorum aldım. Açıkçası bu arabayı ben yaparken bizim kendi grubumuzun reklamı olsun diye yaptım. Bütün herkes beğeniyor. Hayalimi süsleyen bu aracın bu kadar ilgi göreceğini hiç düşünmüyordum. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

'BU BİR PROJEYDİ ASLINDA, ÇOK UZUN SÜRDÜ'

Minyatür otobüsün ilk başlarda bir proje olduğunu ancak çok beğenilince ilgi gördüğünü söyleyen Sungur, "Vallahi bu bir projeydi aslında çok uzun sürdü, 8 ay gibi bir süre. Özellikle son 3 ay açıkçası eve geç gitmeye başladım ve sabah kahvaltılarında, akşam yemeklerinde bulunamadım. Bu yüzden eşim bana dedi ki, 'Tekrar yeni bir proje istemiyoruz. Çünkü sen bize lazımsın, yoruyorsun kendini'. Ondan sonra insanların ilgisini görünce onların da hoşuna gitti açıkçası. Ama tekrar bir proje yapar mıyım; bilmiyorum. Aslında kafamızda çok proje var. İçeride de başka bir tane arabamız var. O araba da projelerden bir tanesi aslında, yarım kalan projelerden bir tanesi" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Bursa, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minyatür Otobüs Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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