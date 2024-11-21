Miraç Kızıl'a Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
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Miraç Kızıl'a Doğum Günü Sürprizi

Kağızman Kaymakamı, Miraç Kızıl'ın doğum gününü kutlamak için okula sürpriz ziyarette bulundu.

21.11.2024 17:47
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Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Karagüney köyü İlkokulu'nda öğrenim gören Miraç Kızıl'a doğum günü sürprizi yaptı.

İlçeye bağlı Karagüney köyünde okul yöneticileri ile öğrenciler, okulda öğrenim gören ve 7'nci yaş gününü kutlayan Miraç Kızıl'a sürpriz hazırladı.

Kaymakam Daştan, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Murat Özanlağan, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sinan Çil ile okula giderek Kızıl'ın doğum gününü kutladı.

Kızıl, getirilen doğum günü pastası karşısında büyük sevinç yaşadı.

Kaymakam Daştan, "Miraç'ın doğum günü olduğunu öğrendik, bizler de pastasını alarak kendisini yalnız bırakmak istemedik. Miraç'a, mutlu olacağı ömür boyu güzel bir yaşam diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Miraç Kızıl'a Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

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