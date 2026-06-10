Miras İçin Babanın Ölümüne Teşebbüs - Son Dakika
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Miras İçin Babanın Ölümüne Teşebbüs

10.06.2026 22:07
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Mardin'de miras için babasını öldürmeye teşebbüs eden 4 sanığa hapis cezası verildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 yıl önce miras nedeniyle babasını patlayıcıyla öldürmek isteyen kişi ile ona para karşılığı yardım eden 3 sanığa, 7 yıl 1 aydan 17 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 6 Mayıs'taki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Mehmet E'nin oğlu Polat E. ile arkadaşları Abas A, Baran A. ve tutuksuz sanık Berkant K'ye verilen hüküm hakkında yazılan gerekçeli kararda, sanıklar ile müştekinin ifadelerine yer verildi.

Kararda, olayda kullanılan patlayıcı maddenin canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olduğu belirtildi.

Patlayıcı düzeneğinin öldürmeye elverişli olduğunun kabul edildiği bildirilen kararda, patlayıcı maddenin yapım aşamasında özellikle ölüm neticesinin gerçekleşmesinin sağlanması için mermi ve fişeklerle tahribat gücünün artırıldığı kaydedildi.

Sanıkların ikrarlı beyanlarına yansıdığı üzere eylemin mağdurun ölümünden sonra mirasının alınması ve paylaşılması amacı ile gerçekleştirildiği aktarılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu amaçla sanıklar olaydan yaklaşık 2 ay önce plan yapmaya başlayıp, planlarını hayata geçirmek için öldürme olayında kullanacakları bomba düzeneğini hazırlamışlardır. Sanıklar, planı olay günü uygulamaya koymak üzere bomba düzeneğini mağdurun aracına bıraktıktan sonra mağdurun paketi alıp metruk binaya koyduğunu fark etmemişlerdir. Mağdurun aracını takip eden sanıklar, servis güzergahında duraklayacağı yerlerde bekleyerek ellerindeki kumandaya basarak araçta olduğunu zannettikleri bombayı birden fazla kez patlatmaya çalışmışlardır. Sanıklar, serviste bulunabilecek muhtemel yolcuların canlarını bile hiçe sayacak derecede eylemi gerçekleştirme konusundaki kararlarından dönmeyerek, ısrarla eylemi gerçekleştirmek için uğraşmışlardır. Nihayetinde mağdur, ikametin önünde iken sanıklar tarafından yapılan son denemede bomba düzeneği infilak etmiştir."

Kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Mağdur şans eseri zarar görmemiş ve sanıkların amaçladıkları ölüm olayı gerçekleşmemiştir. Sanıkların somut olaya yansıyan kastlarının öldürmeye yönelik olduğu, eylemlerini planlayarak ve tasarlayarak gerçekleştirdikleri hususunda mahkememizde tam bir vicdani kanaat oluşmuştur. Sanıklar savunmalarında amaçlarının öldürmek değil korkutmak olduğunu savunmuş olsalar da savunmalarının daha az ceza almaya yönelik olduğu için savunmalarına mahkememizce itibar edilmemiştir. Sanıkların 'kasten öldürme' olayında kullanmak üzere hazırladıkları bomba düzeneğini, imal etmek, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakletmek ve muhafaza etmekten ibaret eylemlerinin TCK'nin 174. maddesinde düzenlenen 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçunu da oluşturduğu mahkememizce kabul edilmiştir."

Mahkeme heyetince, "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından tutuklu sanıklar Polat E'ye 17 yıl 6 ay, Abas A'ya 17 yıl 4 ay ve Baran A'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, tutuklu sanık Berkant K. ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine hükmedilmişti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 30 Haziran 2024'te, Polat E. para karşılığında 3 arkadaşıyla babasının aracına patlayıcı düzeneği yerleştirmiş, baba Mehmet E. fark ettiği poşetteki patlayıcıyı evinin önündeki metruk binaya atmış, patlayıcı infilak etmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Mardin, Miras, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miras İçin Babanın Ölümüne Teşebbüs - Son Dakika

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