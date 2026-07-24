Miras Kavgası Can Aldı: Sanık 3,5 Yıl Sonra Yakalandı - Son Dakika
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Miras Kavgası Can Aldı: Sanık 3,5 Yıl Sonra Yakalandı

Miras Kavgası Can Aldı: Sanık 3,5 Yıl Sonra Yakalandı
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Miras yüzünden çıkan kavgada kuzenlerini öldüren Mehmet Yılmaz, 3,5 yıl sonra yakalanıp mahkemeye çıktı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile kuzenlerinin dayısı Serdar Yılmaz'ı (44) öldürüp, olaydan 3,5 yıl sonra yakalanan Mehmet Yılmaz (44), Türkiye'ye getirilerek hakim karşısına çıktı. Yılmaz, SEGBİS aracılığıyla katıldığı mahkemede, savunma yapmak istemediğini, kendisinin bizzat duruşmaya gelerek ifade vermek istediğini söyledi.

Olay, 3 Ocak 2022'de Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya, Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinde gelen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz da hastanede yaşamını yitirdi. Mehmet Yılmaz, olay yerinden kaçtı.

3 KEZ MÜEBBET TALEBİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Yılmaz hakkında ayrıca M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'Silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan ceza talep edildi. Mehmet Yılmaz ile cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen Mehmet Y. isimli arkadaşı hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı. Dosyaya bakan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de Adalet Bakanlığı'na yazı yazarak kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu. Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Yılmaz için yakalamaya yönelik tutuklama kararı istendi.

AVUKATINA DA DAVA

Ölenlerin yakınlarından O.Y., savcılığa dilekçe vererek sanık Mehmet Yılmaz'ın avukatı Emre Ayan hakkında suç duyurusunda bulundu. O.Y. dilekçesinde; avukat Emre Ayan'ın cinayet sonrası firari Mehmet Yılmaz'ı bağ evinde sakladığını, görüştüğünü ve yurt dışına kaçmasına yardım ettiğini iddia etti. Adalet Bakanlığı'nın soruşturma izninin ardından Yılmaz'ın avukatı Emre Ayan hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı. Sanık olarak yargılanan avukat Ayan, 11 Haziran 2025'teki karar duruşmasında beraat etti. Aynı duruşmada mahkeme heyeti, Mehmet Y.'yi 'Suçluyu kayırma' suçundan önce 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 3 yıl 9 aya düşürdü. Müşteki sanık Osman Y. ile müşteki Oğuzhan Y. ise yargılandıkları suçlar kapsamında para cezasına çarptırıldı. Dosyası ayrılan ve kırmızı bültenle hakkında yakalama kararı bulunan firari Mehmet Yılmaz, olaydan 3,5 yıl sonra Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilerek Trabzon'a getirildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sanık Mehmet Yılmaz, Trabzon'dan SEGBİS aracılığıyla Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı. Yılmaz, savunma yapmak istemediğini, kendisinin bizzat duruşmaya gelerek ifade vermek istediğini beyan etti. Ailenin avukatı Ramazan Bedir ise sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Yılmaz'ın tutuklanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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