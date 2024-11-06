Mirziyoyev: Filistin Devleti Kurulmalıdır

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hiçbir şeyin Gazze Şeridi ve Lübnan'da yaşanan benzeri görülmemiş insani trajedi ve başta masum çocuklar, yaşlılar ve kadınlar olmak üzere sivillere yönelik yıkıcı saldırıları haklı gösteremediğini kaydederek, "Bu uzun yıllık çatışmanın tek çözümü, uluslararası normatif belgelere ve kararlara uygun olarak başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına dayanan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır." dedi.

Mirziyoyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Son dönemde küresel jeopolitik süreçlerin giderek karmaşık hale geldiğini, öncü ülkeler arasındaki rekabet ve güvensizlik ortamının arttığını, çatışma ve savaş merkezlerinin artarak çeşitli tehlikelerin çoğaldığını anlatan Mirziyoyev, ülkelerinin tüm bunların olumsuz etki ve sonuçlarını her şekilde hissettiğini ve bu sorunların ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji, tarım ve diğer alanlardaki ortak plan ve projeleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Mirziyoyev, teşkilat kapsamında siyasi ve güvenlik alanlarındaki diyaloğun sistemli olarak sürdürülmesi, ortak menfaatleri dikkate alarak uluslararası sorunlar konusunda ortak ve net tutum sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Orta Doğu'da devam eden haksız savaş ve çifte standartların söz konusu olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, "Hiçbir şey Gazze Şeridi ve Lübnan'da yaşanan benzeri görülmemiş insani trajedi ve başta masum çocuklar, yaşlılar ve kadınlar olmak üzere sivillere yönelik yıkıcı saldırıları haklı gösteremez." diye konuştu.

Mirziyoyev, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerinin sınırlanmasına yönelik çabaları da şiddetle kınayarak, "Bu uzun yıllık çatışmanın tek çözümü, uluslararası normatif belgelere ve kararlara uygun olarak, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarına dayanan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır." ifadesini kullandı.

Ayrıca Mirziyoyev, gelecek hafta Riyad'da yapılacak Arap-Müslüman zirvesinde bu soruna net bir siyasi çözümün bulunmasını umduklarını ifade etti.

"Türk devletlerince 'Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması' kabul edilsin"

TDT ülkeleri arasındaki ikili ve çok taraflı üst düzey ilişkilerin daha da geliştirilmesi için teşkilatın yasal altyapısının daha da genişletilmesi ve pekiştirilmesi gerektiğini kaydeden Mirziyoyev, bu amaçla Türk devletleri arasında Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması'nın kabul edilmesini teklif etti.

Mirziyoyev, teşkilat bünyesinde yeni ekonomik fırsatlar alanı yaratmanın önemine de değinerek, bu çerçevede öncelikle tarifelerle ilgili sorunun kaldırılması, ticaret ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve e-ticaret platformlarının geliştirilmesi konusunda somut anlaşmaların geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bugünün zorlu küresel ekonomik koşullarında yatırım süreçlerinin devamlılığının sağlanmasının önemini vurgulayan Mirziyoyev, bu çerçevede Türk Yatırım Fonu'nun çalışmalarının daha da etkin hale getirilmesi ve Türk Kalkınma Bankasının kurulmasının önemini vurguladı.

Mirziyoyev, ayrıca uluslararası finans kuruluşları ve yabancı yatırım şirketlerinin bölgesel öneme sahip projelere geniş katılımını sağlamak amacıyla Türk Yatırım Forumu düzenlemeyi ve bunun ilkini Özbekistan'da yapmayı teklif etti.

Bir diğer önceliklerinin ulaşım koridorlarının verimli kullanılması olduğuna dikkati çeken Mirziyoyev, Orta Koridor boyunca transit tarifelerinin makbul hale getirilmesi, sınır geçiş süreçlerinin basitleştirilmesi ve çağdaş lojistik sistemlerin oluşturulmasının önemli olduğunu belirtti.

"Özbekistan, Türk Kültür ve Miras Vakfına tam üye olmaya hazır"

Mirziyoyev, teşkilat kapsamında taşımacılıkla ilgili elektronik belge dolaşımına geçiş ve bunların karşılıklı tanınması konusunda çok taraflı anlaşma imzalama çağrısında bulundu.

Türk devletleri tarihi gibi temel konularda ortak çalışmaların hayata geçirilmesi ve okullarda Türk halkları tarihi, kültürü ve sanatı ile ilgili derslere yer verilmesinin önemli olduğunu kaydeden Mirziyoyev, "Burada Özbekistan'ın Türk Kültür ve Miras Vakfına tam üye olmaya hazır olduğunu ifade ediyorum." ifadesini kullandı.