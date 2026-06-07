Mirzoyan: Ermenistan-Rusya İlişkileri Yapay Gerginlik Taşıyor - Son Dakika
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Mirzoyan: Ermenistan-Rusya İlişkileri Yapay Gerginlik Taşıyor

07.06.2026 21:17
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Rusya ile ilişkilerdeki gerginliğin yapay olduğunu belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerdeki gerginliklerin yapay olduğunu söyledi.

Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, ülkedeki seçimlerde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi, iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ve eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı dahil olmak üzere birçok parti yarıştı.

Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip ülkede seçmenler, gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere ülke genelindeki 2 bin 5 seçim sandığında oy kullandı.

Oy verme işleminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mirzoyan, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Seçimlerin ardından, Rusya ile ortaya çıkan sorunların yapıcı bir ortamda görüşülmesi ve karşılıklı yarar sağlayan çözümler bulunabilmesine yönelik umudunu dile getiren Mirzoyan, "Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin canlandırılması gerekiyor. Özellikle seçimlerden sonra bu ilişkileri ve mevcut sorunları, Rus muhataplarımızla sağlıklı ve yapıcı bir ortamda görüşebileceğimizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mirzoyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı, "Rusya ile ilişkilerde herhangi bir gerginliğin olmadığı" açıklamasına katıldığını belirterek, söz konusu gerginliğin yapay olduğunu vurguladı.

Ermenistan'da seçimler

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimlerde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.

Ermenistan'da gerçekleşen parlamento seçiminde sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlanırken oyların sayımı sürüyor.

Anketler, Başbakan Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisinin seçimi önde tamamlayacağını gösterirken Paşinyan'ın tek başına hükümet kurma ve Azerbaycan'la barış anlaşması için olası anayasa değişikliğini yapacak meclis çoğunluğuna ulaşıp ulaşamayacağı ise merak konusu.

Kaynak: AA

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