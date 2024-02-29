Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ilişkileri güçlendirmek için bir araya geldi

Güncel

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ve ortak öneme sahip meseleleri ele aldı.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Sisi, ülkesini ziyaret eden Burhan ile başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme ve güçlendirmenin yanı sıra birçok alanda ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, görüşme sırasında ülkesinin "güvenlik, istikrar ve birliğini sağlaması" konusunda Sudan halkının yanında olduğunu vurguladı.

Sisi ayrıca ülkesinin Sudan ile kardeşlik bağlarını ve ilişkileri güçlendirmeye ve desteklemeye önem verdiğini belirtti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan da ülkesindeki gelişmelere değinerek, Mısır'ın Sudan'ın emniyeti, güvenliği ve istikrarına yönelik desteğini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Burhan, Sudan hükümetinin ülkede savaşı bitirmeye, barış ve istikrarı sürdürmeye yönelik vizyonunun yanı sıra Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) sivillere yönelik işlediği suçlar ve ihlaller hakkında Sisi'ye bilgi verdi.