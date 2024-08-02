Mısır'da 3 Bin 500 Yıl Önce Ölen 'Çığlık Atan Kadın'ın Son Nefesi Acı İçinde Verildi - Son Dakika
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Mısır'da 3 Bin 500 Yıl Önce Ölen 'Çığlık Atan Kadın'ın Son Nefesi Acı İçinde Verildi

Mısır'da yapılan araştırmalar, 3 bin 500 yıl önce ölen ve mumyası bugüne ulaşan 'çığlık atan kadının' ölmeden önce acı çektiğini ve kadavra spazmı yaşadığını ortaya koydu. Kadının ölüm nedeni ise hala belirsizliğini koruyor.

02.08.2024 10:34
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Mısır'da 3 bin 500 yıl önce ağzı açık ölen ve mumyası bugüne ulaşan "çığlık atan kadının" son nefesini acı içinde verdiği sanılıyor.

Mısır'daki araştırmacılar, 1935'teki arkeolojik kazılar sırasında bulunan ve 3 bin 500 yıl önce yaşamını yitirdiği tahmin edilen kadının neden çığlık atarak öldüğüne dair yeni bulgulara ulaştı.

Ağzı açık şekilde bulunan ve bu nedenle "çığlık atan kadın" diye nitelendirilen mumya üzerinde gelişmiş teknoloji kullanılarak yapılan son incelemeler, kadının ölmeden önce acı çektiğini ve mumyalandığı esnada kadavra spazmı yaşadığını ortaya koydu.

Kahire Üniversitesinden Dr. Sahar Saleem, "Çığlık atan yüz ifadesi, kadının acı veya ızdıraptan öldüğünü gösteren bir kadavra spazmı olarak okunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kadavra spazmının şiddetli ölümlerle bağlantılı olduğunu belirten Saleem, çığlık atan kadın mumyasının ölüm ve mumyalanma şekliyle "gerçek bir zaman kapsülü" olduğunu ifade etti.

"Frontiers in Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmanın detaylarına göre kadın öldüğünde 48 yaşındaydı ve omurga rahatsızlığı bulunuyordu.

"Çığlık atan kadının" ölüm nedeninin ise belirsizliğini koruduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Mısır, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır'da 3 Bin 500 Yıl Önce Ölen 'Çığlık Atan Kadın'ın Son Nefesi Acı İçinde Verildi - Son Dakika
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