Mısır'da feribot kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
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Mısır'da feribot kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi

Mısır\'da feribot kazasında ölü sayısı 10\'a yükseldi

Mısır'daki Nil Nehri'nde alabora olan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Giza vilayetinde meydana gelen kazada 15 kayıt dışı işçi bulunuyordu. 10 işçi hayatını kaybederken, 5 işçi yaralandı. Ölen her işçinin ailesine 200.000 Mısır lirası, yaralanan her işçiye ise 20.000 Mısır lirası maddi yardım yapılacak.

27.02.2024 10:43
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KAHİRE, 27 Şubat (Xinhua) -- Mısır'daki Nil Nehri'nde Pazar günü alabora olan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Mısır Çalışma Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire yakınlarındaki Giza vilayetinin Niklah köyünde alabora olan feribotta 15 kayıt dışı işçinin bulunduğu, "bu işçilerden 10'unun hayatını kaybettiği ve 5'inin de yaralandığı" belirtildi.

Açıklamada, 15 işçinin kimliklerinin belirlendiği ve bu kişilerin bir müteahhitlik firmasının projesinde çalıştıkları ifade edildi.

Bakanlığa göre, ölen her işçinin ailesine 200.000 Mısır lirası (yaklaşık 6.500 ABD doları), yaralanan her işçiye ise 20.000 Mısır lirası tutarında maddi yardım yapılacak.

Açıklamada yardımın, kayıt dışı işçilere sosyal koruma sağlama çabalarının bir parçası olarak bakanlık tarafından sunulduğu belirtildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, Pazar günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kazada 3 işçinin hayatını kaybettiğini bildirmiş, ancak kurtarma ekiplerinin kayıp işçileri aramaya devam etmesi nedeniyle bu rakamın "ön bilgi" niteliğinde olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: Xinhua

Nil Nehri, Mısır, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da feribot kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika

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