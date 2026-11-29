Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, geçtiğimiz günlerde Giza'nın Verrak bölgesindeki tanker yangınında yaralanan 3 kişinin daha öldüğünü ve can kaybının 34'e çıktığını açıkladı.

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, başkent Kahire'nin doğusundaki Yeni İdari Başkent'te düzenlediği basın toplantısında kazaya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 34'E YÜKSELDİ

Giza kentinin Verrak bölgesinde 25 Kasım'da meydana gelen kazaya ilişkin açıklamada bulunan Abdulgaffar, yaralanan 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34'e yükseldiğini belirtti.

Kazada daha önce yapılan açıklamalarda 21 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

YAKIT TANKERİ KAZADA ALEV ALMIŞTI

Mısır Başsavcılığı, kazaya neden olan aracın saatte 110 kilometre hızla ilerlediğini, sollama yaptığı sırada sol ön kısmıyla yakıt tankerinin sağ arka tarafına çarptığını açıklamıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tankerden yakıtın yola döküldüğü ve ardından yangın çıktığı belirtilen açıklamada, kazaya karışan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı belirtilmişti.