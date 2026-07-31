Mısır'da Limana Saldırı, İsrail İhtimali

Eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Salah Halime, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gazlaştırma ve depolama gemisini hedef alan saldırının arkasında İsrail'in olabileceğini söyledi.

Halime, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, Dimyat Limanı'ndaki gemilere yönelik saldırılara dikkati çekti.

Mısır'ın ilk andan beri olaya temkinli yaklaştığı ve hiçbir ülke veya örgütü suçlamadığını vurgulayan Halime, Kahire yönetiminin, bu saldırıyı gerçekleştirenlere karşı bir duruş sergileyeceğini ifade etti.

Saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) İran yapımı olabileceği yönünde işaretler olduğunu belirten Halime, söz konusu İHA'ların Irak veya Yemen'deki İran destekli gruplarca atılmış olabileceği ihtimaline değindi.

Bu eylemin Orta Doğu'da savaş çapını genişletme amacı taşıdığına değinen Halime, söz konusu saldırıların arkasında İsrail'in olabileceğine işaret etti. Halime, "Dolaylı da olsa bu saldırının arkasında İsrail olabilir. Çünkü savaş çapının genişlemesi ve askeri operasyonların sürmesi, İsrail'in yararınadır. Kanaatimce Mısır'ın bu saldırıya karşı atacağı adımlar, diplomatik ve siyasi adımlarla başlar." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın askeri anlamda bir adım atması gerekmesi halinde ise bunun "Mısır ulusal güvenliğinin yanı sıra Arap ve Afrika ulusal güvenlikleri çerçevesinde atılacağını" dile getiren Halime, Mısır'ın sergileyebileceği askeri duruşun da Birleşmiş Milletler ile uyum içinde olacağının altını çizdi.

Ne olmuştu?

Mısır Petrol Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu.

Mısır Bakanlar Kurulundan bugün yapılan açıklamada, Dimyat Limanı'nda iki gemide yaşanan yangına ilişkin ilk incelemenin ardından yangının kamikaze İHA saldırısı sonucu çıktığı aktarılmıştı.

Dimyat Liman İdaresi, iki geminin İHA'yla hedef alınmasının ardından limandaki faaliyetlerin devam ettiğini bildirmişti.

Oval Ofis'te basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump'a, Mısır'da ABD'ye ait bir LNG tankerine yapılan dron saldırısının İran kaynaklı olup olmadığı sorulmuş, Trump ise "Konuyla ilgili bilgilendirildim. Durum hemen hemen aynı görünüyor ancak netleşecek." yanıtını vermişti.

Söz konusu saldırıyı farklı bir grubun düzenlediğini ve kendilerinden hemen özür dilediklerini savunan Trump, buna karşın tanker saldırısına karşılık vermek durumunda olduklarını söylemişti.

Yemen'deki Husiler, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gemiyi hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddederek, Kızıldeniz'de deniz trafiğinin güvenli olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını öne sürmüştü.