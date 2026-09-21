Mısır'da Tel Yahudiye'de kayaya oyulmuş mezarlar ve Roma kampı kalıntıları bulundu - Son Dakika
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Mısır'da Tel Yahudiye'de kayaya oyulmuş mezarlar ve Roma kampı kalıntıları bulundu

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Mısır'ın Kalubiye vilayetindeki Tel Yahudiye'de çok sayıda kayaya oyulmuş mezar keşfedildi. Mezarların yakınında taşınabilir eserler, mezarların yüzey tabakalarında Roma kampı kalıntıları bulundu; bulgular mezarların Yeni Krallık sonundan Geç Dönem'e kadar kullanıldığını gösterdi.

Mısır'ın Kalubiye vilayetinde, farklı mimari stillere ait çok sayıda kayaya oyulmuş mezar keşfedildi.

Yerel kaynaklara göre, Tel Yahudiye arkeolojik alanında faaliyet yürüten arkeologların keşfettiği mezarların yakınlarında kullanıldıkları zaman diliminin tespit edilmesine yardımcı olacak çok sayıda taşınabilir eser de bulundu.

Uzmanlar, bölgenin killi ve alüvyonlu toprak yapısı nedeniyle bu tür kaya oyma mezarlara bölgede nadiren rastlandığı için bu keşfin son derece önemli olduğunu bildirdi.

Mezarların üzerindeki yüzey tabakalarında bir Roma kampına ait kalıntıların bulunduğunu kaydeden uzmanlar, bu bulguların Tel Yahudiye bölgesinin tarihine yeni bir boyut kattığını ve alanın farklı tarihi dönemlerde kesintisiz olarak kullanılmaya devam ettiğini doğruladığını belirtti.

Uzmanlara göre keşfedilen mezarlar, Doğu Delta'daki gömü geleneklerinin gelişimini ve mimari alışkanlıklarını anlamaya büyük katkı sağlıyor.

Arkeoloji heyetinin yaptığı tarihlendirmeler, mezarların bu gömü geleneklerinin Yeni Krallık Dönemi'nin (MÖ 1550-1070) sonlarından başlayarak Geç Dönem'e (MÖ 664-332) kadar aktif olarak kullanıldığını ortaya koyuyor.

Kaynak: AA
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