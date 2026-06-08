Mısır'dan ABD-Iran Anlaşması Çağrısı - Son Dakika
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Mısır'dan ABD-Iran Anlaşması Çağrısı

08.06.2026 14:21
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Mısır, ABD ile İran arasında tüm tarafların kaygılarını gözeten bir anlaşma yapılmasını istedi.

Mısır, bölgenin gerilim, çatışma ve terör risklerinden korunması için ABD ile İran arasında tüm tarafların kaygılarını gözeten bir anlaşmaya en kısa sürede varılması gerektiğini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ile İran arasında başta bölge ülkeleri olmak üzere ilgili tüm tarafların endişelerini dikkate alan bir anlaşmaya hızla ulaşılmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, böyle bir anlaşmanın son aylarda bölge ve dünyada yaşanan güvenlik, ekonomik ve jeopolitik gelişmeler ışığında, bölgeyi gerilim, tırmanma ve terör risklerinden korumaya katkı sağlayacağı ifade edildi.

Söz konusu anlaşmanın bölgede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisi dahil olmak üzere çözüm bekleyen meselelerin ele alınması açısından önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, tüm taraflardan uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerine bağlı kalmaları istendi.

Siyasi ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, taraflara bölgede tansiyonun yükselmesini önleyecek bir ortamın oluşturulması ve acilen gerekli adımları atarak anlaşma sağlamaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki sorunların merkezinde yer aldığı ifade edilen Filistin meselesine yeniden odaklanılması gerektiği vurgulanarak, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki insani durumun dikkate alınması, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı barış planının ilk aşamasına ilişkin yükümlülüklerin tamamlanması ve ikinci aşamanın derhal uygulanmaya başlanması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır'dan ABD-Iran Anlaşması Çağrısı - Son Dakika

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