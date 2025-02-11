Mısır'dan Filistin İçin Siyasi Destek Çağrısı

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KAHİRE, 11 Şubat (Xinhua) -- Mısır, uluslararası topluma Filistin meselesinin çözümünde siyasi vizyonu destekleme çağrısı yaparak, tarihi adaletsizliklerin sona erdirilip Filistinlilerin haklarının iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada bölgesel istikrarın sağlanmasının tek yolunun, eşi görülmemiş adaletsizliklerle mücadele eden Filistinliler gibi tüm halkların haklarının tanınmasından geçtiği belirtildi. Bakanlık, kendi kaderini tayin, toprak egemenliği ve bağımsızlık gibi haklara yönelik her türlü ihlale karşı olduklarını kaydetti.

Uluslararası hukuk ve insani ilkeler doğrultusunda Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkına verdikleri desteği sürdürdüklerine dikkat çeken bakanlık, uluslararası meşruiyetin göz ardı edilmesinin, onlarca yıllık barış çabalarına zarar verebileceği uyarısında da bulundu.

Bakanlık, kapsamlı bir barış için bölgesel ve küresel ortaklarla birlikte çalışacaklarını vurgulayarak 1967 sınırları temel alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze sakinlerinin, önerdiği plan çerçevesinde komşu ülkelere yerleştirildikten sonra geri dönüş hakkının olmayacağını söylemişti.