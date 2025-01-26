Mısır'dan Gazze'ye Yardım Kafilesi - Son Dakika
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Mısır'dan Gazze'ye Yardım Kafilesi

Mısır, 305 kamyondan oluşan insani yardım kafilesini Gazze'ye yolladı.

26.01.2025 23:16
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Mısır, Gazze Şeridi'ne gitmek üzere en büyük insani yardım kafilesinin yola çıktığını duyurdu.

Kahire'deki Esmerat bölgesinde "Yaşasın Mısır Fonu" toplantısında konuşan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, 305 kamyondan oluşan yardım kafilesinin Gazze için yola çıktığını söyledi.

Kafilede 4 bin 200 tondan fazla insani yardım malzemesi olduğunu kaydeden Medbuli, ayrıca yardım kafilesiyle Gazze'ye 11 ambulans da yollanacağını belirtti.

Yaşasın Mısır Fonu, daha önce yaptığı açıklamada, 2024 yılında Gazze Şeridi'ne gıda, tıbbi malzeme ve diğer yardım malzemeleri de dahil olmak üzere 8 bin tondan fazla insani yardım taşıyan 507 kamyon ve iki ambulans gönderdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır'dan Gazze'ye Yardım Kafilesi - Son Dakika

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