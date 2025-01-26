Mısır'dan Gazze'ye Yardım Kafilesi

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Mısır, Gazze Şeridi'ne gitmek üzere en büyük insani yardım kafilesinin yola çıktığını duyurdu.

Kahire'deki Esmerat bölgesinde "Yaşasın Mısır Fonu" toplantısında konuşan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, 305 kamyondan oluşan yardım kafilesinin Gazze için yola çıktığını söyledi.

Kafilede 4 bin 200 tondan fazla insani yardım malzemesi olduğunu kaydeden Medbuli, ayrıca yardım kafilesiyle Gazze'ye 11 ambulans da yollanacağını belirtti.

Yaşasın Mısır Fonu, daha önce yaptığı açıklamada, 2024 yılında Gazze Şeridi'ne gıda, tıbbi malzeme ve diğer yardım malzemeleri de dahil olmak üzere 8 bin tondan fazla insani yardım taşıyan 507 kamyon ve iki ambulans gönderdiğini duyurmuştu.