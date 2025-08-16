Mısır'dan İsrail'e Sert Uyarı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, uluslararası toplumun İsrail'in "sorumsuz ve kabul edilemez" yerleşim politikalarına karşı harekete geçmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "büyük İsrail" vizyonu yönündeki açıklamalarından duyulan ciddi endişe dile getirildi.

Abdulati görüşmede, "büyük İsrail hayalleri" ve işgal altındaki Kudüs'te yeni yerleşim birimleri inşa edilmesine yönelik projelerin bölge istikrarını tehdit ettiğini vurguladı.

İkili, söz konusu politikaların ve açıklamaların bölgesel güvenlik açısından son derece tehlikeli olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

Abdulati ayrıca, bu tutumun Gazze'de ateşkes çabalarını ve barış ihtimalini zayıflattığını belirterek Avrupa Birliği'nin İsrail'in gerilimi tırmandırıcı adımlarına karşı daha etkili şekilde devreye girmesi gerektiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki ağır insani koşullar ve Mısır ile Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen dolaylı ateşkes müzakerelerindeki son durum da görüşmede ele alınırken Abdulati, Alman mevkidaşına Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.