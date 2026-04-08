Mısır'dan Lübnan'a Ateşkes Çağrısı
Mısır'dan Lübnan'a Ateşkes Çağrısı

08.04.2026 15:11
Mısır, ABD-İran arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini belirtti.

Mısır, ABD- İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'a da yansıması ve İsrail'in bu ülkeye yönelik saldırılarını derhal durdurması gerektiğini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında 2 haftalık ateşkes ilan edilmesinin ardından Lübnan'daki durumun bölgedeki gelişmeler ışığında ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Washington-Tahran arasındaki ateşkesin Lübnan'da da karşılık bulması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu, Lübnan'ın egemenliğinin, birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararıyla ve yerinden edilenlerin evlerine güvenli ve onurlu şekilde dönüşü için gerekli koşulların sağlanmasıyla uyumlu olmalıdır."

Açıklamada, bu hassas süreçte Lübnan hükümeti ve halkı ile tam dayanışma içerisinde olunduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ise Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarına devam ederken Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ateşkesi sağlamak amacıyla siyasi ve diplomatik temasların yoğunlaştırıldığını bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunmuştu.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Mısır, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'dan Lübnan'a Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Mısır'dan Lübnan'a Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Advertisement
