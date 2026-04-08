Mısır'dan Trump'ın Ateşkes Kararına Destek - Son Dakika
Mısır'dan Trump'ın Ateşkes Kararına Destek

08.04.2026 10:45
Mısır, ABD'nin askeri operasyonları askıya almasını olumlu karşılayarak bölgedeki gerginliğin azalacağını belirtti.

(ANKARA) - Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki askeri operasyonların iki hafta süreyle askıya alınmasını onayladığını duyurmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu adım, arzu edilen sükunetin sağlanması, gerginliğin yatıştırılması ve bölge halklarının ve tüm dünyanın güvenliği, istikrarı ve refahının korunması yönünde önemli ve olumlu bir gelişmedir" ifadelerine yer verildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam bölgedeki askeri operasyonların iki hafta süreyle askıya alınmasını onayladığını duyurmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu adım, arzu edilen sükunetin sağlanması, gerginliğin yatıştırılması ve bölge halklarının ve tüm dünyanın güvenliği, istikrarı ve refahının korunması yönünde önemli ve olumlu bir gelişmedir" denildi.

Açıklamada Mısır'ın, ABD'nin askeri operasyonları askıya alması ve İran tarafının buna olumlu yanıt vermesinin, müzakerelere, diplomasiye ve yapıcı diyaloğa alan açmak için değerlendirilmesi gereken son derece önemli bir fırsat olduğunu vurguladığı aktarıldı. Mısır'ın uzun süredir çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesini ve güce başvurulmamasını savunduğu kaydedilen açıklamada, "Bu, gerginliğin azaltılmasına, savaşın sona erdirilmesine, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın sağlanmasına, bölge halklarının ve tüm dünyanın daha fazla acı çekmesinin önlenmesine katkıda bulunacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Mısır, Pakistan ve Türkiye ile diğer ortaklarla iş birliği içinde güvenlik ve istikrara yönelik çabalarını teyit etmekte"

Açıklamada, "Mısır, barış ve güvenliği sağlamayı amaçlayan tüm girişimlere desteğini yinelemekte; Pakistan ve Türkiye ile bölgesel ve uluslararası ortaklarla iş birliği içerisinde bölgedeki güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabalarını teyit etmektedir" denildi.

Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile Ürdün'ün egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasının önemine yer verilen açıklamada, "Mısır, bu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı veya egemenlik ihlalinin tamamen reddedilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Özellikle de bu ülkelerin güvenliği ve istikrarı Mısır'ın güvenliği ve istikrarıyla yakından bağlantılı olduğundan, önümüzdeki müzakerelerde üzerinde anlaşmaya varılacak her türlü düzenlemenin kardeş Körfez ülkelerinin meşru güvenlik endişelerini dikkate alması gerektiğini vurgulamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin bugün sabah saatlerinde ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmeye de yer verilerek, Adbulati'nin bu sürecin bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı sağlaması ve uluslararası seyrüsefer serbestisini güvence altına alması gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Açıklamada, "Witkoff, Mısır'ın Pakistan ve bölgesel ortaklarla, ateşkese ulaşılması ve müzakere sürecinin başlatılması yönündeki çabalarını takdir etti" denildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Mısır'dan Trump'ın Ateşkes Kararına Destek - Son Dakika

SON DAKİKA: Mısır'dan Trump'ın Ateşkes Kararına Destek - Son Dakika
