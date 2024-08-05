Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için çaba harcandığını belirtti - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için çaba harcandığını belirtti

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Türkiye'nin bölgede ağırlığı olan bir ülke olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını ve ticaret hacminin artırılması için çalışıldığını söyledi. Abdulati, ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve insani yardımların ulaştırılması için adımların atılması gerektiğini ifade etti.

05.08.2024 18:20
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi sonrasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları konusunda "ateşkesin temini için gayret ettiklerini" belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, başkent Kahire'de Dışişleri Bakanı Fidan ile düzenledikleri ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki çatışma ve krizlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Mısır'ın bölgede "ağırlığı olan" ülkeler olduğuna işaret eden Abdulati, Fidan ile görüşmede Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türkiye ziyaretini de ele aldıklarını belirtti.

"Siyasi, ekonomik ve ticari anlamda ilişkilerimiz ivme kazandı." ifadelerini kullanan Abdulati, "Mısır'ın Afrika kıtasında Türkiye'nin ilk sırada yer alan partneri" olduğunu vurguladı.

Abdulati, Mısır ve Türkiye'nin, ticaret hacmini artırma konusunda görüş birliğinde olduğunu ifade ederek, "15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için görüş birliğindeyiz." şeklinde konuştu.

"Her iki ülke güvenlik ve istikrarı önceliyor"

Bölgedeki çatışmalar ve gerilime işaret eden Abdulati, "Her iki ülke de dünyanın önemli eksenini oluşturan bölgemizde güvenlik ve istikrarı öncelemektedir." dedi.

Bakan Fidan ile Gazze, Lübnan, Sudan, Kızıldeniz ve Somali dahil bölgesel birçok konuyu ele aldıklarını aktaran Abdulati, şunları kaydetti:

"Önemli olan bölgedeki gerilimin düşürülmesi. Gerilimi artırma politikası olduğunu düşünmekteyiz. Ateşkesin temini için gayret ediyoruz. Türkiye ve Mısır olarak Batı Şeria'daki durumun kötüye gitmesinden endişe duyuyoruz."

Abdulati, iki devletli çözümün uygulamaya geçilmesi gerektiğinin altını çizerek, görüşmede "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve özgür Filistin devletinin kurulmasının" gerekliliğinin teyit edildiğini ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar konusunda Abdulati, "En yakın zamanda Filistin halkına karşı sürdürülen bu alçakça saldırıların sona ermesi, ateşkesin bir an önce tesisi ve insani yardımların şartsız ve kayıtsız ulaştırılması için derhal adımların atılması gerekir." ifadelerini kaydetti.

"Türkiye ve Mısır arasında birçok anlaşma taslağı var"

Abdulati, Dışişleri Bakanı Fidan ile yapılan görüşmelerde iki ülke arasında yapılması planlanan anlaşmaların da ele alındığı bilgisini vererek, "Önümüzde birçok anlaşma taslağı var." dedi.

Anlaşmalar konusunda "görüşmelerin devam ettiğini" belirten Abdulati, "Bunlar üzerinde nihai karara vardıktan sonra, hayata geçirilmesi için çaba harcayacağız." şeklinde konuştu.

"İki kardeş halk ve ülke her alanda işbirliğini geliştirmeyi arzulamaktadır." ifadeleriyle Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişeceğini vurgulayan Abdulati, "Bu anlaşmaların bir an önce hayata geçirilmesi konusunda görüş birliği içerisindeyiz." ifadelerini sözlerine ekledi.

Abdulati, Mısır ve Türkiye arasında yatırım ve ticaretin artmasından her iki ülkenin olumlu bir şekilde etkileneceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Türkiye, İsrail, Gazze, Mısır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için çaba harcandığını belirtti - Son Dakika

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