Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Gerilim Uyarısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Gerilim Uyarısı

24.03.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı, bölgedeki gerilimin kaosa yol açabileceğini belirterek diplomasi çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgede mevcut gerilimin genişlemesinin tüm bölgeyi "sonuçları öngörülemeyen kapsamlı bir kaosa" sürükleyebileceği konusunda uyardı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Umman, Türkiye, Pakistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) mevkidaşları ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi ile görüşmelerde bulundu.

Söz konusu temasların "Mısır'ın, bölgede yaşanan hızlı güvenlik gelişmeleri karşısında Arap kardeşleri ile bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon ve istişareyi sürdürme çabası kapsamında" gerçekleştirildiği ve görüşmelerde bölgede devam eden gerginliği kontrol altına alma yollarının ele alındığı belirtildi.

Görüşmeler sırasında Bakan Abdulati'nin "gerilimin tırmanması ve kapsamının genişlemesinin, tüm bölgeyi sonuçları öngörülemeyen kapsamlı bir kaosa sürükleyebileceği ve bunun da hem bölgesel hem de uluslararası barışa ve güvenliğe zarar vereceği" uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Körfez ülkelerini hedef alan İran saldırılarını kınayan Abdulati, bunların "zayıf gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını ve derhal durdurulması gerektiğini" vurguladı.

Gerilimin düşürülmesi için tüm çabaların birleştirilmesinin önemine işaret eden Abdulati, Mısır'ın, sükunetin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesini hedefleyen tüm girişim ve çabalara tam destek verdiğini belirtti.

Abdulati, ülkesinin, diyalog ve diplomasi çabalarını güçlendirmek ile bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrarın sağlanması için hiçbir çabadan kaçınmayacağını ifade etti.

Görüşmelerde İran ve ABD arasındaki olası müzakerelerin yanı sıra Mısır dahil, çeşitli bölgesel aktörlerin, bölgedeki kaosu önlemenin tek yolu olarak diplomatik ve müzakere sürecini ilerletme çabaları ele alındı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Mısır, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Bir babanın en ağır yükü: “Yarın bayram, erken yatın“ dedi, hiçbiri uyanamadı Bir babanın en ağır yükü: "Yarın bayram, erken yatın" dedi, hiçbiri uyanamadı
ABD’nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi ABD'nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi
Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia! Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı
AK Partili İnan’dan Cemil Tugay’a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz AK Partili İnan'dan Cemil Tugay'a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz

15:46
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı
15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
14:51
Yunus Emre Özden’in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
14:11
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 15:58:52. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.