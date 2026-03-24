Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Gerilim Uyarısı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgede mevcut gerilimin genişlemesinin tüm bölgeyi "sonuçları öngörülemeyen kapsamlı bir kaosa" sürükleyebileceği konusunda uyardı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Umman, Türkiye, Pakistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) mevkidaşları ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi ile görüşmelerde bulundu.

Söz konusu temasların "Mısır'ın, bölgede yaşanan hızlı güvenlik gelişmeleri karşısında Arap kardeşleri ile bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon ve istişareyi sürdürme çabası kapsamında" gerçekleştirildiği ve görüşmelerde bölgede devam eden gerginliği kontrol altına alma yollarının ele alındığı belirtildi.

Görüşmeler sırasında Bakan Abdulati'nin "gerilimin tırmanması ve kapsamının genişlemesinin, tüm bölgeyi sonuçları öngörülemeyen kapsamlı bir kaosa sürükleyebileceği ve bunun da hem bölgesel hem de uluslararası barışa ve güvenliğe zarar vereceği" uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Körfez ülkelerini hedef alan İran saldırılarını kınayan Abdulati, bunların "zayıf gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını ve derhal durdurulması gerektiğini" vurguladı.

Gerilimin düşürülmesi için tüm çabaların birleştirilmesinin önemine işaret eden Abdulati, Mısır'ın, sükunetin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesini hedefleyen tüm girişim ve çabalara tam destek verdiğini belirtti.

Abdulati, ülkesinin, diyalog ve diplomasi çabalarını güçlendirmek ile bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrarın sağlanması için hiçbir çabadan kaçınmayacağını ifade etti.

Görüşmelerde İran ve ABD arasındaki olası müzakerelerin yanı sıra Mısır dahil, çeşitli bölgesel aktörlerin, bölgedeki kaosu önlemenin tek yolu olarak diplomatik ve müzakere sürecini ilerletme çabaları ele alındı.