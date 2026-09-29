Mısır, Etiyopya'nın müdahale suçlamasını yalanladı, iddiaları yok hükmünde saydı - Son Dakika
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Mısır, Etiyopya'nın müdahale suçlamasını yalanladı, iddiaları yok hükmünde saydı

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Mısır Dışişleri Sözcüsü Nadir Zeki, Etiyopya'nın müdahale suçlamasını yalanlayarak iddiaların yok hükmünde olduğunu belirtti. Zeki, Kahire'nin egemenlik ve içişlere karışmama ilkelerine bağlı olduğunu vurguladı.

Mısır, Etiyopya'nın "içişlerine müdahale ettiği" iddialarını yalanlayarak, Kahire'nin ilkelerine bağlı olduğunu ve bu yöndeki iddiaların "yok hükmünde" olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nadir Zeki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Zeki, Etiyopyalı askeri bir yetkilinin Mısır'ı, Başbakan Abiy Ahmed hükümetine karşı silahlı çatışma yürüten muhalif cepheleri desteklemekle suçlamasının ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Mısır dış politikası, başta devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı ve diğer ülkelerin içişlerine karışmama olmak üzere değişmez ilkeler üzerine kuruludur." ifadesini kullanan Zeki, "Dolayısıyla Mısır'ın bu köklü ilkelere olan bağlılığını sorgulayan her türlü iddia yok hükmündedir." değerlendirmesini yaptı.

Etiyopya Genelkurmay Başkanı Birhanu Jula, daha önce yaptığı açıklamada, Sudan, Mısır ve diğer bazı aktörleri Etiyopya hükümetine karşı olan grupları desteklemekle suçlamıştı.

Jula, dış aktörlerin silahlı ve siyasi gruplardan oluşan bir ittifaka destek verdiğini ileri sürmüş, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve Eritre'nin dış destek olmadan daha sınırlı bir tehdit oluşturacağını savunmuştu.

Etiyopya'da çatışmalar

Etiyopya'nın farklı bölgelerinden 7 örgüt ve siyasi yapı, 20 Eylül'de federal hükümete karşı ittifak kurduklarını açıklamıştı. İttifakta 2020-2022 döneminde hükümete karşı çatışan TPLF ve diğer gruplar da bulunuyor.

23 Eylül'de silahlı gruplarla ordu arasında patlak veren çatışmalar, Tigray, Afar ve Amhara bölgelerinde yoğunlaştı.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların merkezinde, federal hükümetle bölgesel yönetimler arasındaki yetki paylaşımı, siyasi temsil, toprak ve güvenlik güçlerinin statüsü bulunuyor.

Afrika Birliği (AfB), Avrupa Birliği (AB) ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Etiyopya'nın kuzeyinde artan gerilim üzerine taraflara çatışmaları durdurmaları ve doğrudan görüşmelere dönmeleri çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
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