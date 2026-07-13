Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'nden 23 Temmuz Devrimi resepsiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'nden 23 Temmuz Devrimi resepsiyonu

Mısır\'ın Ankara Büyükelçiliği\'nden 23 Temmuz Devrimi resepsiyonu
13.07.2026 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği, 23 Temmuz Devrimi'nin 74. yıl dönümü için Ankara'da bir resepsiyon düzenledi. Büyükelçi Badawi, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa, artan ticaret hacmine ve bölgesel işbirliğine vurgu yaptı.

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "23 Temmuz Devrimi"nin 74. yıl dönümünü kutlamak için resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael Badawi'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, üst düzey yetkililer, yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Resepsiyon, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Büyükelçi Badawi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne başarıyla ev sahipliği yapması dolayısıyla Türk hükümetini ve halkını tebrik ederek, "Bu etkinlik gerçekten çok ustaca düzenlenmişti. Tebrikler." dedi.

Badawi, Mısır ve Türkiye'nin stratejik ortaklıklarının tarihe dayandığını belirterek, iki ülke halklarının yüzyıllar boyunca etkileşimde bulunduğunu, her iki toplumu da zenginleştiren kültürel, ticari ve insani bağları paylaştığını ifade etti.

2025'te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılının kutlandığını hatırlatan Badawi, "Bu tarihi dönüm noktası, yalnızca ortak diplomatik geçmişimizi değerlendirmek için değil, aynı zamanda daha yakın işbirliği ve stratejik ortaklıkla karakterize edilen bir geleceğe güvenle bakmak için de önemli bir fırsat sundu." diye konuştu.

Badawi, ilişkilerin her iki ülke liderliğinin ortaya koyduğu siyasi iradeye dayanarak büyük bir ivme kazandığını ve yeni bir döneme girdiğini kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta Kahire'ye yaptığı ziyarete ve önemine değindi.

İki ülke arasında birçok alanda işbirliği mevcut

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 9 milyar dolara ulaştığını aktaran Badawi, işbirliğinin savunma ve askeri üretim, inşaat, turizm, sağlık, ulaştırma, petrol ve madencilik, aile ve sosyal dayanışma, hava ve deniz bağlantıları gibi birçok stratejik sektöre yayıldığını dile getirdi.

Badawi, Mısır ile Türkiye arasında yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretlere de atıfta bulunarak, Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir'in de şu anda Türkiye'ye çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

İki önemli uluslararası ve bölgesel aktör olarak Mısır ve Türkiye'nin ortak ilgiye sahip bölgesel ve uluslararası konularda yakın koordinasyonu sürdürdüğünü belirten Badawi, çatışmaların barışçıl çözümüne katkıda bulunmak, bölgesel istikrarı desteklemek, uluslararası hukuku korumak, barışı teşvik etmek ve geniş coğrafyada sürdürülebilir ve kapsamlı kalkınmayı sağlamak için birlikte çalıştıklarını söyledi.

Badawi, Filistin'in önceliklerinin başında yer aldığının altını çizerek, "Ayrıca savaşan taraflar arasında güven inşa etmek ve İran savaşını durdurma çabalarını desteklemek ve teşvik etmek için birlikte gayret gösterdik." ifadesini kullandı.

İkili ilişkilerdeki olumlu ivmenin ilerleyen yıllarda da artarak devam edeceğine inandıklarını kaydeden Badawi, "Birlikte yalnızca iki halkımızın refahına değil, aynı zamanda tüm bölgedeki barış ve istikrara da katkıda bulunabiliriz." dedi.

Badawi, Türkiye'ye kalıcı barış, refah ve başarı ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için başarılar diledi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Diplomasi, Kültür, Güncel, Ankara, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'nden 23 Temmuz Devrimi resepsiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Kayseri’de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü Kayseri'de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü
KKTC resti çekti Rum kesimini küplere bindirecek teklif KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif
ABD’den Türkiye’ye F-35 yeşil ışığı: Gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma ABD'den Türkiye'ye F-35 yeşil ışığı: Gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma

21:42
Kılıçdaroğlu’ndan Haluk Levent’in gözaltına alınmasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum
21:30
İlk temas kuruldu Fenerbahçe’den forvet transferinde büyük ters köşe
İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den forvet transferinde büyük ters köşe
21:25
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
21:21
Shaquille O’Neal’dan Türkiye için flaş itiraf
Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf
21:08
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
20:49
3 bin TL’ye ekmek arası et döner Para cezası kesildi
3 bin TL'ye ekmek arası et döner! Para cezası kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 22:35:57. #7.12#
SON DAKİKA: Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'nden 23 Temmuz Devrimi resepsiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.