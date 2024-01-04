Mısır, İran\'ın Kirman kentindeki terör saldırılarını kınadı

Mısır, İran'ın Kirman kentinde gerçekleştirilen ve 84 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırılarını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Ahmed Ebu Zeyd yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır, İran'ın güneyindeki Kirman kentinde meydana gelen terör eylemini en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Zeyd, İran devletine ve halkına taziyelerini sunarken hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine Allah'tan sabır ve metanet diledi.

Mısır ile İran ilişkileri son dönemde güçlü bir normalleşme süreci yaşıyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, mayıs ayında 40 yılı aşkın süredir çoğunlukla maslahatgüzar seviyesinde tutulan Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi için Dışişleri Bakanlığına talimat vermişti.

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişinin öldüğü belirtilmiş daha sonra resmi makamlar bu sayıyı 84 kişi olarak güncellemişti.

Saldırılarda 284 kişinin yaralandığı açıklanırken İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu belirtmişti.